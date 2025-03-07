Виплати від Карітас — кому і де пропонують допомогу у 14 тис. євро

Українцям доступна допомога у 14 тис. євро — які вимоги
У березні 2025 року Благодійний фонд "Карітас Коломия" проводить реєстрацію на надання грошової допомоги на тримісячний період. Для цього потрібно відповідати певним вимогам.
Про це повідомляє БФ "Карітас" у Facebook.
Детальніше про програму від "Карітас"
Як зазначається, виплати можна отримати за проєктом Remarket виключно в Івано-Франківській області.
"Проєкт Remarket діє для роботодавців і тих, хто шукає роботу в Івано-Франківській області. Це ваш шанс отримати підтримку та створити нові робочі місця!" — йдеться у повідомленні.
Кошти благодійний фонд "Карітас Коломия" надаватиме три місяці поспіль для роботодавців Івано-Франківщини.
У них є можливість долучитися до програми "Гроші за працевлаштування" (CFJ). Метою є надання підтримки та допомоги бізнесу у створенні нових робочих місць.
Тобто кошти надаватимуть за нових працівників з-поміж найбільш вразливих категорій осіб.
Окрім того, у благодійному фонді обіцяють допомогти жителям міста з пошуком роботи. Згідно з умовами проєкту, громадяни отримають право на стабільне робоче місце з гарантованою фінансовою підтримкою.
Така ініціатива дасть змогу розвинути бізнес в регіоні та підтримати цим місцеву громаду.
Розмір фіндопомоги та як зареєструватися
Згідно з програмою допомоги, роботодавці можуть розраховувати за кожного працевлаштованого громадянина по 14,3 тис. грн щомісячної виплати. Виплати будуть здійснювати цілий квартал для покриття витрат в оплаті праці найманих осіб.
Деталі з приводу проєкту можна уточнити з наступними номерами телефонів:
- (067) 342 94 99;
- (067) 153 77 58.
Раніше ми розповідали, що в трьох областях відкрита реєстрація на надання допомоги в рамках програми від австрійської БФ "Карітас". Кошти зможуть отримати громадяни з числа внутрішніх переселенців.
Також ми писали, що українці можуть подати заявки на виплати у 3 тис. євро у березні 2025 року. Програма допомоги стосується виключно підприємців, які постраждали під час війни.
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