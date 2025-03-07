Виплати від Карітас — кому і де пропонують допомогу у 14 тис. євро

Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У березні 2025 року Благодійний фонд "Карітас Коломия" проводить реєстрацію на надання грошової допомоги на тримісячний період. Для цього потрібно відповідати певним вимогам.

Про це повідомляє БФ "Карітас" у Facebook.

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Детальніше про програму від "Карітас"

Як зазначається, виплати можна отримати за проєктом Remarket виключно в Івано-Франківській області.

"Проєкт Remarket діє для роботодавців і тих, хто шукає роботу в Івано-Франківській області. Це ваш шанс отримати підтримку та створити нові робочі місця!" — йдеться у повідомленні.

Кошти благодійний фонд "Карітас Коломия" надаватиме три місяці поспіль для роботодавців Івано-Франківщини.

У них є можливість долучитися до програми "Гроші за працевлаштування" (CFJ). Метою є надання підтримки та допомоги бізнесу у створенні нових робочих місць.

Тобто кошти надаватимуть за нових працівників з-поміж найбільш вразливих категорій осіб.

Окрім того, у благодійному фонді обіцяють допомогти жителям міста з пошуком роботи. Згідно з умовами проєкту, громадяни отримають право на стабільне робоче місце з гарантованою фінансовою підтримкою.

Така ініціатива дасть змогу розвинути бізнес в регіоні та підтримати цим місцеву громаду.

Розмір фіндопомоги та як зареєструватися

Згідно з програмою допомоги, роботодавці можуть розраховувати за кожного працевлаштованого громадянина по 14,3 тис. грн щомісячної виплати. Виплати будуть здійснювати цілий квартал для покриття витрат в оплаті праці найманих осіб.

Деталі з приводу проєкту можна уточнити з наступними номерами телефонів:

(067) 342 94 99;

(067) 153 77 58.

Буклекти проєкту допомоги. БФ "Карітас"

Раніше ми розповідали, що в трьох областях відкрита реєстрація на надання допомоги в рамках програми від австрійської БФ "Карітас". Кошти зможуть отримати громадяни з числа внутрішніх переселенців.

Також ми писали, що українці можуть подати заявки на виплати у 3 тис. євро у березні 2025 року. Програма допомоги стосується виключно підприємців, які постраждали під час війни.