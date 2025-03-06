Виплати для постраждалих українців — де доступна допомога від Австрії

Допомога від Австрії — хто з українців отримає кошти у березні
У 2025 році жителі трьох регіонів зможуть отримати допомогу в рамках проєкту від австрійської благодійної організації "Карітас". Зокрема, громадянам з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) нададуть кошти на оренду житла.
Про це повідомляє пресслужба БФ "Карітас. Україна".
Детальніше про допомогу для українців від Австрії
Як зазначають благодійники, цьогоріч стартував спільний проєкт "Карітас Австрія" та "Карітас України" під назвою "Haven: Забезпечення притулку та житлових потреб для вразливих верств населення в Україні"
Він охопить три області:
- Запорізьку;
- Донецьку;
- Дніпропетровську.
Зокрема, за проєктом громадянам надаватимуть допомогу у вигляді:
- ремонту житла, пошкодженого через російську агресію, та з метою утеплення;
- забезпечення твердим паливом для обігріву осель взимку для представників вразливих категорій людей;
- допомоги на оренду житла для внутрішніх переселенців.
Представники "Карітас Австрії" розповіли, що кошти для цього проєкту повністю пожертвували австрійські громадяни, щоб підтримати народ України і продемонструвати солідарність.
Хто зможе долучитися до проєкту
Жителі вищевказаних областей матимуть право на допомогу, якщо мають низькі доходи. На одну особу в родині не може перевищувати 6,32 тис. грн. Також слід підпадати під один із критеріїв:
- неповна родина (матір/батько) чи опікун неповнолітніх дітей;
- у родині є вагітна жінка або матір, яка годує грудьми дітей до трьох років;
- є особи з інвалідністю (перша, друга група та інвалідність з дитинства) або хронічні захворювання;
- люди похилого віку (від 60 років);
- багатодітні родини.
Інформацію щодо цього проєкту можна уточнити за номером гарячої лінії: 0 800 336 734 (пн-пт з 09:30 до 16:00).
Проєкт допомоги реалізовуватимуть до кінця вересня 2025 року.
Нагадаємо, організація "Help — Hilfe zur Selbsthilfe" приймає заявки від підприємців, котрі постраждали під час війни. Вони можуть отримати до 3 тис. євро у березні 2025 року.
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