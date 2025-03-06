Виплати для постраждалих українців — де доступна допомога від Австрії

Жінка тримає дитину на руках. Фото: УНІАН

У 2025 році жителі трьох регіонів зможуть отримати допомогу в рамках проєкту від австрійської благодійної організації "Карітас". Зокрема, громадянам з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) нададуть кошти на оренду житла.

Про це повідомляє пресслужба БФ "Карітас. Україна".

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Як зазначають благодійники, цьогоріч стартував спільний проєкт "Карітас Австрія" та "Карітас України" під назвою "Haven: Забезпечення притулку та житлових потреб для вразливих верств населення в Україні"

Він охопить три області:

Запорізьку;

Донецьку;

Дніпропетровську.

Зокрема, за проєктом громадянам надаватимуть допомогу у вигляді:

ремонту житла, пошкодженого через російську агресію, та з метою утеплення;

забезпечення твердим паливом для обігріву осель взимку для представників вразливих категорій людей;

допомоги на оренду житла для внутрішніх переселенців.

Представники "Карітас Австрії" розповіли, що кошти для цього проєкту повністю пожертвували австрійські громадяни, щоб підтримати народ України і продемонструвати солідарність.

Хто зможе долучитися до проєкту

Жителі вищевказаних областей матимуть право на допомогу, якщо мають низькі доходи. На одну особу в родині не може перевищувати 6,32 тис. грн. Також слід підпадати під один із критеріїв:

неповна родина (матір/батько) чи опікун неповнолітніх дітей;

у родині є вагітна жінка або матір, яка годує грудьми дітей до трьох років;

є особи з інвалідністю (перша, друга група та інвалідність з дитинства) або хронічні захворювання;

люди похилого віку (від 60 років);

багатодітні родини.

Інформацію щодо цього проєкту можна уточнити за номером гарячої лінії: 0 800 336 734 (пн-пт з 09:30 до 16:00).

Проєкт допомоги реалізовуватимуть до кінця вересня 2025 року.

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