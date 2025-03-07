Выплаты от Каритас — кому и где предлагают помощь в 14 тыс. евро

Украинцам доступна помощь в 14 тыс. евро — какие требования
В марте 2025 года Благотворительный фонд "Каритас Коломыя" проводит регистрацию на предоставление денежной помощи на трехмесячный период. Для этого нужно соответствовать определенным требованиям.
Об этом сообщает БФ "Каритас" в Facebook.
Подробнее о программе от "Каритас"
Как отмечается, выплаты можно получить по проекту Remarket исключительно в Ивано-Франковской области.
"Проект Remarket действует для работодателей и тех, кто ищет работу в Ивано-Франковской области. Это ваш шанс получить поддержку и создать новые рабочие места!" — говорится в сообщении.
Средства благотворительный фонд "Каритас Коломыя" будет предоставлять три месяца подряд для работодателей Ивано-Франковской области.
У них есть возможность присоединиться к программе "Деньги за трудоустройство" (CFJ). Целью является оказание поддержки и помощи бизнесу в создании новых рабочих мест.
То есть средства будут предоставлять за новых работников из числа наиболее уязвимых категорий лиц.
Кроме того, в благотворительном фонде обещают помочь жителям города с поиском работы. Согласно условиям проекта, граждане получат право на стабильное рабочее место с гарантированной финансовой поддержкой.
Такая инициатива позволит развить бизнес в регионе и поддержать этим местную общину.
Размер финпомощи и как зарегистрироваться
Согласно программе помощи, работодатели могут рассчитывать за каждого трудоустроенного гражданина по 14,3 тыс. грн ежемесячной выплаты. Выплаты будут осуществлять целый квартал для покрытия расходов в оплате труда наемных лиц.
Детали по поводу проекта можно уточнить по следующим номерам телефонов:
- (067) 342 94 99;
- (067) 153 77 58.
Ранее мы рассказывали, что в трех областях открыта регистрация на оказание помощи в рамках программы от австрийской БФ "Каритас". Средства смогут получить граждане из числа внутренних переселенцев.
Также мы писали, что украинцы могут подать заявки на выплаты в 3 тыс. евро в марте 2025 года. Программа помощи касается исключительно предпринимателей, которые пострадали во время войны.
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