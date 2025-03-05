Выплаты от Чехии — кто и как сможет получить 5 тыс. долларов

Долларовые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы могут получить грантовую поддержку от чешской гуманитарной организации People in Need Ukraine в размере от 2 тыс. до 5 тыс. долларов. Речь идет о реализации программы по предпринимательству.

Об этом сообщает пресс-центр гуманитарной организации в соцсети Facebook.

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Как отмечается, чешская гуманитарная организация People in Need Ukraine при финансовой поддержке Швейцарии реализует проект "Віднова" по предоставлению микрогрантов на обучение и предпринимательство. Средства предусмотрены для тех, хотел научиться или развивать бизнес, однако ограничены экономические возможности.

"Присоединяйтесь к проекту "Віднова" и развивайте собственное дело ради будущего!" — говорится в сообщении.

Принять участие в программе смогут громады в трех областях:

Днепропетровская;

Харьковская;

Николаевская.

Проект предусматривает сразу несколько видов грантов:

до 2 тыс. долларов для граждан с ограниченными экономическими возможностями на обучение или переквалификацию;

до 4 тыс. долларов для граждан с ограниченными экономическими ресурсами на создание бизнеса в громадах;

до 5 тыс. долларов для микро- и малых предприятий, при условии трудоустройства уязвимых категорий граждан.

Продолжительность обучения офлайн или онлайн (переквалификации): до шести месяцев.

Как зарегистрироваться, чтобы получить средства от People in Need Ukraine

Граждане, которые хотели бы поучиться или развить бизнес, могут подавать заявки до 31.03.2025 года.

Для этого необходимо заполнить специальную онлайн-форму регистрации на целевую денежную грантовую поддержку. Приоритет в праве на помощь получат:

лица с инвалидностью;

внутренне перемещенные лица;

одинокие матери/родители/опекуны;

люди предпенсионного возраста (50+) или старше (60+);

представители этнических меньшинств;

ветераны.

Обратная связь для вопросов и отзывов:

е-почта: hotline.ukr@peopleinneed.net;

телефон горячей линии: 0 800 210 174.

Объявление. Источник: People in Need Ukraine

Ранее мы писали, что украинцы получат до 3 тыс. евро в марте 2025 года. Выплаты будут доступны в шести западных регионах от Международной организации "Help — Hilfe zur Selbsthilfe".

Также рассказывали, что в рамках образовательной программы World Vision International предусматривается предоставление грантов в 1 тыс. долларов. Деньги можно получить на развитие собственного бизнеса.