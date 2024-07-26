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Українцям доступна допомога у 100 тис. грн — які умови програми

26 липня 2024 09:30
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога від Mercy Corps — у двох регіонах можна отримати 100 тис. грн
Пачка грошей у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps запустила другий етап програми підтримки економічної стійкості України. В її рамках внутрішні переселенці можуть отримати понад 100 тис. грн на розвиток власної справи у двох прифронтових регіонах.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства реінтеграції.

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Як зазначається, програма підтримки від Mercy Corps покликана посприяти розвитку українського мікропідприємництва з боку внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та громадян, які постраждали від війни.

Долучитися до програми можуть переселенці, які планують підвищити свій дохід за допомогою підприємницької діяльності, та перебувають у таких областях:

  • Дніпропетровська;
  • Донецька (за винятком районів активних бойових дій).

У середньому розмір фінансової допомоги в рамках програми становить 2,6 тис. доларів (близько 107 тис. грн).

Як зареєструватися на допомогу

Відбиратимуть учасників організатори на конкурсній основі. Зареєструватися на допомогу та ознайомитись із критеріями можна на порталі організації.

Також можна уточнити додаткову інформацію щодо участі у програмі за номером телефону (з 09:00 до 17:00): 0 800 332 590.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські громадяни активно реєструють новий бізнес через портал державних послуг "Дія". Вже налічується таких понад 600 тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Також ми писали, що держава виплачує роботодавцям, які облаштували робочі місця для осіб з інвалідністю, грошові компенсації. Сума може сягати 106 тис. гривень.

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