Бізнес через Дію — у Мінцифри пояснили, як зареєструвати ФОП

Людина за комп'ютером. Фото: pexels.

Українські громадяни активно реєструють новий бізнес через портал державних послуг Дія. Вже налічується таких понад 600 тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Про це розповів голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

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За даними Федорова, найбільш популярними галузями для нових бізнесів є комп'ютерне програмування, онлайн-магазини та салони краси.

Загалом за останній рік число зареєстрованих нових ФОП зросло на 170 тисяч, до 1,66 мільйона. Найбільш активна динаміка зафіксована в таких областях:

Київська;

Волинська;

Рівненська.

З очевидних причин у Луганській та Херсонській областях кількість таких підприємців зменшилася.

Реєстрація ФОП через портал Дія

Українці можуть легко зареєструвати ФОП через портал Дія. Потрібно виконати наступні кроки на порталі:

натиснути кнопку "Подати заяву";

увійти/зареєструватися у кабінеті громадянина;

заповнити онлайн-форму, вказавши необхідні дані;

підписати заяву електронним підписом.

Джерело: Мінцифри

Після цього заяву автоматично надішлють до Єдиного державного реєстру (ЄДР) для подальшої реєстрації ФОП. Тобто громадянину не потрібно особисто звертатися до реєстратора.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Державна податкова служба (ДПС) запланувала більше перевірок бізнесу у 2024 році. При цьому у трьох регіонах моніторингових кампаній фіскалів буде найбільше.

Також ми повідомляли, що в Україні за перше півріччя 2024 року закрили майже 92 тисячі ФОПів, що на 54% більше, ніж у попередньому році. А показник закриття компаній зріс на 15% — за аналогічний період припинили свою діяльність понад 1,5 тисячі підприємств.