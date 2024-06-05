Податки в Україні зростуть — як майбутні зміни зачеплять ФОПів

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В Україні влада готує податкові зміни для фізосіб-підприємців (ФОП). Підвищення податків планують запровадити з 2025 року.

Про це повідомляє видання "Oboz".

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Поетапне підвищення податків в Україні

Кабінет міністрів окреслив майбутні правила у Національній стратегії. Їх будуть впроваджувати поетапно. Водночас, зараз не йдеться про зростання податку та нових вимог до тих, хто перебуває на єдиному податку.

Зміни, які наберуть чинності у 2025 році, передбачатимуть відсутність необхідності реєструвати ФОП. Відповідний статус будуть надавати автоматично — тільки-но буде відкрито в банківській установі рахунок, що матиме статус "для ведення підприємницької діяльності".

Очікується, що ставки єдиного податку для юридичних осіб третьої групи поступово будуть збільшуватися. Якщо зараз 5%, то в планах — підвищити до 18%.

Також мають намір об'єднати другу та третю групу ФОП в одну. Для цієї групи діятиме ставка податку в розмірі від 3% до 17%.

Водночас, планують скоротити кількість сфер діяльності, яким дозволяється перебувати на першій групі.

Також відомо, що для підприємств сільськогосподарської продукції ставки єдиного податку за три наступні роки переглянуть в бік підвищення, до 18%.

Ці зміни планують запровадити до 2027 року. Варто зазначити, що на проблеми з єдиним податком звертають увагу міжнародні партнери. Зміни потрібні, навіть якщо непопулярні.

Збільшення ПДВ та військового збору

Також, відповідно до озвучених в уряді планів, в Україні очікується підвищення військового збору та зростання ПДВ. Так, урядовці розглядають можливість збільшення військового збору з 1,5% до 5%, ПДВ на 2−3%.

Новий рівень військового збору та ПДВ підвищить надходження до держбюджету за умов дефіциту фінансових ресурсів. За попередніми оцінками — 3,5% військового збору принесли б додатково 100 млрд гривень за рік, а кожен відсоток підвищення ПДВ — 40 млрд гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, влада має намір збільшити ставки акцизного податку на пальне та тютюн з метою наближення чинних норм до вимог законодавства Європейського Союзу (ЄС). Відомо, як це вплине на гаманець простого споживача.

Також ми писали, що експерти оцінили ризики та переваги майбутніх змін щодо нового рівня податків. Йдеться про підвищення військового збору та податку на додану вартість.