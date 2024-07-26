Денежная помощь от Mercy Corps — в двух регионах можно получить 100 тыс. грн

Пачка денег в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Международная гуманитарная организация Mercy Corps запустила второй этап программы поддержки экономической устойчивости Украины. В ее рамках внутренние переселенцы могут получить более 100 тыс. грн на развитие собственного дела в двух прифронтовых регионах.

Об этом говорится в сообщении Министерства реинтеграции.

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Как отмечается, программа поддержки от Mercy Corps призвана содействовать развитию украинского микропредпринимательства со стороны внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и граждан, пострадавших от войны.

Присоединиться к программе могут переселенцы, которые планируют повысить свой доход с помощью предпринимательской деятельности и находятся в следующих областях:

Днепропетровская;

Донецкая (за исключением районов активных боевых действий).

В среднем размер финансовой помощи в рамках программы составляет 2,6 тыс. долларов (около 107 тыс. грн).

Как зарегистрироваться на помощь

Отбирают участников организаторы на конкурсной основе. Зарегистрироваться на помощь и ознакомиться с критериями можно на портале организации.

Также можно уточнить дополнительную информацию по участию в программе по телефону (с 09:00 до 17:00): 0 800 332 590.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские граждане активно регистрируют новый бизнес через портал государственных услуг "Дія". Уже насчитывается более 600 тысяч физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Также мы писали, что государство выплачивает работодателям, обустроившим рабочие места для лиц с инвалидностью, денежные компенсации. Сумма может достигать 106 тысяч гривен.