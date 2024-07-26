Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Украинцам доступна помощь в 100 тыс. грн — какие условия программы arrow

Украинцам доступна помощь в 100 тыс. грн — какие условия программы

26 июля 2024 09:30
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь от Mercy Corps — в двух регионах можно получить 100 тыс. грн
Пачка денег в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Международная гуманитарная организация Mercy Corps запустила второй этап программы поддержки экономической устойчивости Украины. В ее рамках внутренние переселенцы могут получить более 100 тыс. грн на развитие собственного дела в двух прифронтовых регионах.

Об этом говорится в сообщении Министерства реинтеграции.

Читайте также:

Кто имеет право на помощь в 100 тыс. грн

Как отмечается, программа поддержки от Mercy Corps призвана содействовать развитию украинского микропредпринимательства со стороны внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и граждан, пострадавших от войны.

Присоединиться к программе могут переселенцы, которые планируют повысить свой доход с помощью предпринимательской деятельности и находятся в следующих областях:

  • Днепропетровская;
  • Донецкая (за исключением районов активных боевых действий).

В среднем размер финансовой помощи в рамках программы составляет 2,6 тыс. долларов (около 107 тыс. грн).

Как зарегистрироваться на помощь

Отбирают участников организаторы на конкурсной основе. Зарегистрироваться на помощь и ознакомиться с критериями можно на портале организации.

Также можно уточнить дополнительную информацию по участию в программе по телефону (с 09:00 до 17:00): 0 800 332 590.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские граждане активно регистрируют новый бизнес через портал государственных услуг "Дія". Уже насчитывается более 600 тысяч физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Также мы писали, что государство выплачивает работодателям, обустроившим рабочие места для лиц с инвалидностью, денежные компенсации. Сумма может достигать 106 тысяч гривен.

выплаты материальная помощь бизнес деньги предприниматели денежная помощь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

17 июля 2024

15:07В Китае бурно обсуждают вероятность инсульта у Си Цзиньпина, — СМИ