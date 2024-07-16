Допомога у 100 тис. гривень — хто з українців має право на підтримку

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні держава виплачує роботодавцям, які облаштували робочі місця для осіб з інвалідністю, грошові компенсації. Сума може сягати 106 тис. гривень

Про це розповіли в одному з управлінь Державної податкової служби.

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Які умови надання коштів

Так, держава повертає видатки згідно з Порядком надання роботодавцям компенсації фактичних видатків за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю, що затверджено урядовою постановою №893 від 22.08.2023 року.

Йдеться про роботодавців, які працевлаштували особу з інвалідністю першої або другої групи, яка є застрахованою особою. Водночас, на працевлаштування осіб з інвалідністю третьої групи грошова компенсація не поширюється.

Компенсації підлягають витрати на купівлю спеціальних засобів для облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю. Це можуть бути:

меблі (крісла з регульованим/фіксованим сидінням, поручні та бруси, розсувні двері, засоби для їх відкриття/закривання, протиковзні та тактильні матеріали для підлоги/сходів);

транспортери для підйому сходами з електроприводом;

допоміжні засоби для позиціонування курсору/тактильних комп'ютерних дисплеїв;

брайлівські клавіатури/портативні пристрої;

підйомні платформи для робочих місць;

допоміжні засоби для відтворення звуку/забезпечення здатності чути.

Розміри грошових компенсацій

Роботодавцям передбачена компенсація у таких розмірах:

10 розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня календарного року, коли приймалось рішення про надання допомоги під час працевлаштування особи з інвалідністю другої групи. У 2024-му сума становить 71 тис. грн;

15 розмірів мінімальної зарплати у разі працевлаштування особи з інвалідністю першої групи. Цьогоріч сума становить 106,500 тис. грн.

Як отримати кошти

Для того, щоб отримати компенсацію, роботодавець має упродовж 90 днів з дня працевлаштування особи з інвалідністю подати в центр зайнятості за місцем провадження діяльності у паперовому чи електронному форматі, або через портал держпослуг "Дія" заяву та копії документів, де підтверджується працевлаштування особи з інвалідністю та купівля предметів.

Рішення про компенсації має ухвалювати регіональний центр зайнятості упродовж десяти робочих днів з дати подання заяви.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни в Україні багато громадян змушені були евакуюватися в більш безпечні регіони. Ці українці мають право на грошову допомогу від держави.

Ми також писали, малозабезпечені родини з дітьми, а також сім'ї, в яких виховуються діти з інвалідністю, що евакуювались з прифронтових територій Харківської і Сумської областей, отримають додаткову фінансову допомогу. Розмір виплати — 10 800 грн на особу.