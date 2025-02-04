Пенсії в Україні — кому доплатять по 890 грн у 2025 році

Чоловік та жінка похилого віку. Фото: Freepik

У 2025 році деякі українські пенсіонери, у яких низькі пенсії, зможуть отримати доплати. Їх надасть Всесвітня продовольча програма (ВПП) ООН.

Про це повідомляє профільне видання "На пенсії".

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Зазначається, що Всесвітня продовольча програма ООН та Міністерство соцполітики продовжать надавати фінансову підтримку людям похилого віку та особам з інвалідністю, які проживають в областях, де тривають активні чи потенційні бойові дії.

Допомогу нададуть громадянам, чий розмір пенсійної виплати не перевищує суму у 3,25 тис. грн. Тобто ті, хто має мінімальну пенсію у 2,36 тис. грн отримають додатково по 890 грн.

Виплату додаткової грошової допомоги здійснять пенсіонерам, які мешкають в областях:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Луганська;

Миколаївська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська.

Як отримати доплати до пенсій

Щоб отримати виплати, подавати заяви до Пенсійного фонду чи ООН немає потреби, адже списки отримувачів вже сформовані автоматично на основі даних у державних реєстрах.

Виплати будуть надходити щомісяця на банківські картки або через відділення Укрпошти разом з основною сумою пенсії.

За останніми даними, на таку допомогу мають право близько 360 тис. пенсіонерів, а сукупний обсяг щомісячних виплат становить 160 млн гривень.

Нагадаємо, у 2025 році мінімальні пенсійні виплати залишаться на рівні попереднього року. Відомо, на які суми зможуть розраховувати деякі категорії.

Раніше ми розповідали, хто зможе на заслуженому відпочинку зможе отримати 25 тис. грн пенсії. Зокрема, громадянин повинен мати достатню кількість стажу — щонайменше 32 роки.