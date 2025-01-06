Пенсії в Україні — хто отримає 700 грн доплати за надстаж у 2025 році

Чоловік та жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

Українським громадянам, які мають солідний понаднормовий страховий стаж, передбачені доплати до пенсій. Відомо, за якими правилами розраховуватимуть відповідні надбавки у 2025 році.

Це передбачено статтею 28 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Вимоги до страхового стажу у 2025 році

Вимоги щодо кількості років страхового стажу для права на пенсію за віком щороку зростають. Зокрема, з 1 січня 2025 року громадяни повинні мати на один рік більше страхового стажу:

вихід на пенсію у 60 років — за наявності 32 років страхового стажу;

вихід у 63 роки — за наявності 22 років страхового стажу;

вихід на заслужений відпочинок у 65 років — за наявності 15 років страхового стажу.

У зв'язку з цим українці часто стикаються з недостатнім обсягом страхового стажу для вчасного виходу на пенсію. На такі випадки передбачене право покупки необхідної кількості стажу, якої не вистачає.

Також випадки, коли у пенсіонерів є більше, ніж достатньо страхового стажу. У такому разі держава нараховує доплати до пенсій.

Правила розрахунку доплат за надстаж

Згідно з формулою розрахунку, кожен додатковий рік страхового стажу дає 1% до пенсії від її базового розміру. Однак доплата не може бути більшою за 1% від рівня прожиткового мінімуму. Вона залежить від того, коли людина вийшла на заслужений відпочинок:

до жовтня 2011 року, то, як правило, чоловічий понаднормовий стаж рахують після 25 років стажу, а жіночий — після 20 років;

після жовтня 2011 року для чоловіків надстаж рахують після 35 років стажу, для жінок — після 30 років.

У 2025 році розмір прожиткового мінімуму в Україні залишиться на тому ж рівні, що й минулого, 2,36 тис. гривень. У зв'язку з цим пенсіонери, у яких є 30 років понаднормового стажу і пенсійна виплата, що перевищує мінімальну, отримають до 708 гривень надбавки. Таким чином, нарахують по 23,61 грн за кожний рік надстажу.

2 361 грн х 30% = 708 гривень.

Для працюючих пенсіонерів під час розрахунку беруть розмір прожиткового мінімуму, встановлений на час виходу на заслужений відпочинок. Його почнуть враховувати тільки після звільнення. Тоді й відбудуться нарахування доплати.

Перевірити доплати до суми пенсійної виплати можна в органах Пенсійного фонду України (ПФУ).

Раніше повідомлялося про додаткову грошову допомогу для постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС. Однак право на такі виплати у 2025 році суттєво уріжуть.

Також ми розповідали, що деяким громадянам можуть не зарахувати страховий стаж. Йдеться про тих українців, які працювали певний період часу за кордоном.