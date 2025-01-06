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Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

6 січня 2025 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — хто отримає 700 грн доплати за надстаж у 2025 році
Чоловік та жінка за комп'ютером. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

Українським громадянам, які мають солідний понаднормовий страховий стаж, передбачені доплати до пенсій. Відомо, за якими правилами розраховуватимуть відповідні надбавки у 2025 році.

Це передбачено статтею 28 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Вимоги до страхового стажу у 2025 році

Вимоги щодо кількості років страхового стажу для права на пенсію за віком щороку зростають. Зокрема, з 1 січня 2025 року громадяни повинні мати на один рік більше страхового стажу:

  • вихід на пенсію у 60 років — за наявності 32 років страхового стажу;
  • вихід у 63 роки — за наявності 22 років страхового стажу;
  • вихід на заслужений відпочинок у 65 років — за наявності 15 років страхового стажу.

У зв'язку з цим українці часто стикаються з недостатнім обсягом страхового стажу для вчасного виходу на пенсію. На такі випадки передбачене право покупки необхідної кількості стажу, якої не вистачає.

Також випадки, коли у пенсіонерів є більше, ніж достатньо страхового стажу. У такому разі держава нараховує доплати до пенсій.

Правила розрахунку доплат за надстаж

Згідно з формулою розрахунку, кожен додатковий рік страхового стажу дає 1% до пенсії від її базового розміру. Однак доплата не може бути більшою за 1% від рівня прожиткового мінімуму. Вона залежить від того, коли людина вийшла на заслужений відпочинок:

  • до жовтня 2011 року, то, як правило, чоловічий понаднормовий стаж рахують після 25 років стажу, а жіночий  — після 20  років;
  • після жовтня 2011 року для чоловіків надстаж рахують після 35 років стажу, для жінок — після 30 років.

У 2025 році розмір прожиткового мінімуму в Україні залишиться на тому ж рівні, що й минулого, 2,36 тис. гривень. У зв'язку з цим пенсіонери, у яких є 30 років понаднормового стажу і пенсійна виплата, що перевищує мінімальну, отримають до 708 гривень надбавки. Таким чином, нарахують по 23,61 грн за кожний рік надстажу.

  • 2 361 грн х 30% = 708 гривень.

Для працюючих пенсіонерів під час розрахунку беруть розмір прожиткового мінімуму, встановлений на час виходу на заслужений відпочинок. Його почнуть враховувати тільки після звільнення. Тоді й відбудуться нарахування доплати.

Перевірити доплати до суми пенсійної виплати можна в органах Пенсійного фонду України (ПФУ).

Раніше повідомлялося про додаткову грошову допомогу для постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС. Однак право на такі виплати у 2025 році суттєво уріжуть.

Також ми розповідали, що деяким громадянам можуть не зарахувати страховий стаж. Йдеться про тих українців, які працювали певний період часу за кордоном.

виплати пенсії ПФУ стаж збільшення пенсії

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