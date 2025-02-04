Пенсии в Украине — кому доплатят по 890 грн в 2025 году

Мужчина и женщина пожилого возраста. Фото: Freepik

В 2025 году некоторые украинские пенсионеры, у которых низкие пенсии, смогут получить доплаты. Их предоставит Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН.

Об этом сообщает профильное издание "На пенсии".

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Отмечается, что Всемирная продовольственная программа ООН и Министерство соцполитики продолжат оказывать финансовую поддержку пожилым людям и лицам с инвалидностью, проживающим в областях, где продолжаются активные или потенциальные боевые действия.

Помощь окажут гражданам, чей размер пенсионной выплаты не превышает сумму в 3,25 тыс. грн. То есть те, кто имеют минимальную пенсию в 2,36 тыс. грн получат дополнительно по 890 грн.

Выплату дополнительной денежной помощи осуществят пенсионерам, проживающим в областях:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Луганская;

Николаевская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская.

Как получить доплаты к пенсиям

Чтобы получить выплаты, подавать заявления в Пенсионный фонд или ООН нет необходимости, ведь списки получателей уже сформированы автоматически на основе данных в государственных реестрах.

Выплаты будут приходить ежемесячно на банковские карты или через отделения Укрпочты вместе с основной суммой пенсии.

По последним данным, на такую помощь имеют право около 360 тыс. пенсионеров, а совокупный объем ежемесячных выплат составляет 160 млн гривен.

Напомним, в 2025 году минимальные пенсионные выплаты останутся на уровне предыдущего года. Известно, на какие суммы смогут рассчитывать некоторые категории.

Ранее мы рассказывали, кто сможет на заслуженном отдыхе получить 25 тыс. грн пенсии. В частности, гражданин должен иметь достаточное количество стажа — не менее 32 лет.