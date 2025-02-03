Пенсії в Україні — які мінімальні суми гарантують різним категоріям громадян

Люди пенсійного віку роблять підрахунки. Фото: stock.adobe

Держава гарантує різним категоріям громадян мінімальні пенсійні виплати. Відомо, якими будуть показники у лютому 2025 року.

Про це йдеться у законі про "Державний бюджет на 2025 рік".

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Мінімальні показники для пенсіонерів у лютому

Згідно з нормами закону про головний кошторис країни, у 2025 році показники мінімальних пенсійних виплат залишаться на рівні попереднього року. В уряді пояснили це обмеженими фінансовими ресурсами.

Відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", мінімальну пенсію за віком призначають громадянам у розмірі, який не може бути меншим за прожитковий мінімум поточного року. У 2025 році відповідний показник становить 2361 грн. З огляду на це, залежно від віку, страхового стажу і того, працює людина чи ні, нараховують надалі різні доплати.

У лютому будуть діяти такі мінімальні розміри виплат для українців, яким призначена пенсія за віком:

для тих, хто досяг 65-річного віку, не працюють, наявний повний стаж 30/35 років, — 3,37 тис. грн;

громадян віком до 70 років за наявності повного стажу 30/35 років та осіб з інвалідністю першої групи незалежно від віку та стажу — 2,98 тис. грн (виняток — пенсії за особливі заслуги перед Батьківщиною);

осіб віком від 70 до 80 років з повним страховим стажем 30/35 років, — 3,24 тис. грн (виняток — пенсії за заслуги перед Україною);

громадян віком від 80 років, наявний страховий стаж 20/25 років, — 3,37 тис. грн (окрім пенсій за заслуги перед країною);

інших категорій пенсіонерів, які не працюють (незалежно від страхового стажу), — 2,72 тис. грн (крім пенсій за заслуги перед Батьківщиною).

Прожитковий мінімум, "мінімалка" та єдиний соцвнесок у 2025 році

На поточний рік встановлені основні мінімальні показники:

розмір мінімальної заробітної плати — 8 тис. грн;

рівень мінімальної допомоги з безробіття — 1,5 тис. грн, максимальної — 8 тис. грн;

мінімальний розмір єдиного соцвнеску — 1,76 тис. грн/міс, максимальний — 35,2 тис. грн/міс;

загальний розмір прожиткового мінімуму — 2,92 тис. грн;

рівень прожиткового мінімуму для працездатних громадян — 3,028 тис. грн;

прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність — 2,36 тис. грн;

прожитковий мінімум на дітей віком до шести років — 2,56 тис. грн;

прожитковий мінімум на дітей віком від шести до 18 років — 3,19 тис. грн.

Варто зауважити що у 2025 році підвищилась тривалість страхового стажу, який необхідний для виходу на залужений відпочинок за віком. Згідно з вимогами, у лютому для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно мати щонайменше 32 років стажу для чоловіків та жінок.

Нагадаємо, у 2025 році влада не планує переглядати розмір мінімальних та максимальних пенсій. Там пояснили, що це пов'язано з відсутністю достатньої кількості ресурсів у держбюджеті.

Раніше ми розповідали, за яких умов можна розраховувати на високу майбутню пенсію на заслуженому відпочинку. Зокрема, можна вирахувати, скільки треба мати стажу та який рівень офіційної зарплати для пенсійної виплати у 25 тис. гривень.