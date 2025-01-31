Пенсії в Україні — за яких умов українці отримають 25 тис. грн

Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

Українці можуть розраховувати на майбутню пенсійну виплату на заслуженому відпочинку у 25 тисяч гривень, якщо потурбуються про це заздалегідь. Так, необхідно підрахувати, скільки необхідно мати страхового стажу та рівень офіційної заробітної плати.

Формула розрахунку пенсії за віком прописана у законі №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Формула розрахунку пенсії за віком

Так, щоб громадянам отримувати пенсійну виплату фахівці Пенсійного фонду України (ПФУ) враховують кілька факторів:

тривалість страхового стажу;

рівень офіційної заробітної плати;

коефіцієнт заміщення зарплати, що розраховується відповідно до формули.

За законодавством, пенсія за віком розраховується за єдиною формулою: П = Зп × Кз × Кс, де Зп — середня зарплата, Кз — коефіцієнт заміщення, Кс — коефіцієнт стажу.

П — розмір пенсійної виплати;

Зп — середня зарплата працівника за весь час стажу (разом з коефіцієнтом зарплати);

Кз — коефіцієнт заміщення заробітної плати, що залежить від рівня стажу;

Кс — коефіцієнт страхового стажу, який визначають як кількість років стажу, помножена на 1% (0,01).

При цьому всі доходи мають бути офіційно задекларовані зі сплатою Єдиного соціального внеску. На основі формули можна розрахувати, скільки потрібно працювати та який мати дохід.

За яких умов можна отримати 25 тис. грн пенсії

Для того, щоб мати право на пенсію у 25 тис. грн, людина повинна мати достатню кількість страхового стажу — мінімум 32 роки. У разі продовження роботи після настання пенсійного віку за кожний додатковий рік стажу розмір пенсії збільшується.

Коефіцієнт стажу за 35 років дорівнює 0,35 (тобто 35 років × 1%).

Найбільш вагомий чинник для формування розміру майбутньої пенсії — рівень офіційної заробітної плати, яку працівник мав упродовж трудової діяльності. Для того, щоб мати пенсію в приблизно 25 тис. грн, середня зарплатня за весь період стажу громадянина повинен бути у п'ять-шість разів вищою за розмір середньої пенсії в Україні.



Якщо взяти умовно, що розмір середньої зарплати по Україні становить 15 тис. грн, то щоб мати пенсію у 25 тис. грн офіційна зарплата такого працівника має бути на рівні бодай 75 тис. грн.

Нагадаємо, що у 2025 році не переглядатимуть розмір мінімальних та максимальних пенсійних виплат. Так українцям пояснили відсутність достатньої кількості ресурсів у державному бюджеті.

Також ми писали, в Україні влада має намір провести індексацію пенсій навесні 2025 року на 10%. Проте, насправді підвищення виявиться для більшості незначним.