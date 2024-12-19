Виплати для чорнобильців — за яких умов доплатять по 2 тис. грн

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деяким пенсіонерам у 2025 році передбачена додаткова грошова допомога. Доплати до пенсій у понад 2 тис. гривень можна буде отримати чорнобильцям.

Про це розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду, пише "Суспільне Черкаси".

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Так, отримають наступного року доплати до пенсій громадяни, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. Йдеться про допомогу у розмірі 2,36 тис. гривень.

Грошову допомогу призначать за таких умов:

якщо людина належить до категорії непрацюючих пенсіонерів;

постійно проживала в зонах безумовного та добровільного відселення у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року.

У ПФУ зауважили, що йдеться про виплату не на постійній основі. Поки що допомога запланована тільки на період дії воєнного стану в країні. Витрати на покриття фінансування такої допомоги закладені до державного бюджету на 2025 рік.

Проте з січня наступного року доплату до пенсії не отримають ті громадяни, які залишили Чорнобильську зону у вказаний період чи змінили адресу проживання.

"Доплата непрацюючим людям, які живуть у зоні безумовного обов’язкового відселення та у зоні гарантованого добровільного відселення встановлюється за умови, що вони проживали у цих зонах станом на 26 квітня 1986 року, тобто на момент аварії на Чорнобильській АЕС або у період із 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993 року", — додали у ПФУ.

Також ми писали, що деякі переселенці зможуть отримати грошову допомогу. Заявки на виплати приймає благодійний фонд "Карітас Кривий Ріг".

Ще повідомлялося, що українцям виплатять фінансову допомогу у 20 тис. гривень. Такі виплати можна оформити від благодійного фонду "Волонтерська організація "Спілка Поруч".