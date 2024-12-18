Виплати для ВПО — де приймають заявки на грошову допомогу у грудні

Гроші та гаманець. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати додаткову фінансову допомогу у грудні 2024 року. Кошти надасть благодійний фонд "Карітас Кривий Ріг" у Дніпропетровській області.

Про це йдеться у повідомленні фонду у соцмережі Facebook.

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Умови надання додаткової допомоги для ВПО

Як зазначається, допомога для задоволення термінових потреб передбачена переселенцям у Кривому Розі. Її нададуть в рамках проєкту "Реагування на критичне становище ВПО та постраждалого місцевого населення".

"Продовжується реєстрація для отримання грошової допомоги від БФ "Карітас Кривий Ріг", який діє при парафіяльному центрі "Рідна хата" на Парафія Святого Миколая Чудотворця УГКЦ у м. Кривий Ріг", — йдеться в оголошенні.

На грошову допомогу можуть розраховувати не всі вимушені переселенці. Серед основних вимог:

проживання у м. Кривий Ріг;

наявність першої чи другої групи інвалідності.

Як зареєструватися на допомогу

Зараз фахівці проєкту ведуть попередній запис на отримання фінансової допомоги від благодійного фонду "Карітас Кривий Ріг". Реєстрація доступна для новоприбулих внутрішніх переселенців у 2024 році.

Після оформлення допомоги кошти надходять фактично одразу на рахунки. Ті, хто вже зареєструвався, повідомляють, що грошова допомога дійсно є терміновою, як і заявлено, адже надійшла на наступний день.

Записатися можна за таким номером телефону:

067 494 08 63

Фахівці розкажуть, які категорії мешканців можуть претендувати на допомогу у цьому проєкті.

Раніше повідомлялося, що деякі наприкінці поточного року отримають по 6,5 тис. гривень від держави за програмою "Тепла зима". Водночас, така грошова допомога не передбачена для багатодітних родин.

Також ми писали, що не всі українські діти отримають гроші за держпрограмою "Зимова єПідтримка". Оформлення виплат неможливе для тих, хто народився на початку повномасштабної війни за межами країни.