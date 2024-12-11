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Спецпенсіонери в Україні — хто зміг вийти на пенсію у 45 років

11 грудня 2024 11:30
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсія у 45 років — кому пощастило скористатися таким правом
Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні налічується понад 53,5 тисячі пенсіонерів, які вийшли на заслужений відпочинок до 45 років. Частині з них виплачують майже по 100 тис. гривень щомісяця.

Про це свідчать дані Пенсійного фонду України (ПФУ), пише Oboz.ua

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За інформацією ПФУ, раніше за інших почали отримувати виплати близько 53,5 тисячі пенсіонерів. З-поміж них:

  • судді;
  • прокурори;
  • військовослужбовці;
  • ті, хто вийшов на пенсію через інвалідність.

Як правило, судді у середньому виходили на залужений відпочинок у 55 років, прокурори — у 47. Проте є особи, яким вдалося почати отримувати пенсію ще до 40 років.

Видання, на основі аналізу історій "спеціальних пенсіонерів" дійшли висновку, що левова частка з них — молодь. Яскравим прикладом є столичний прокурор Ярослав Захарченко, який закінчив Нацакадемію прокуратури 2013 року, а через дев'ять років вийшов на пенсію стажу. Це вдалося зробити завдяки другій групі інвалідності, яку визначила МСЕК. Він скористався правом переведення на прокурорську виплату  через суд. У підсумку — отримує пенсію у понад 20 тис. гривень.

Зокрема, прокурори можуть отримувати пенсії, які досягають 90 тис. гривень на місяць. З п'яти тисяч працівників прокуратури — 10% мають інвалідність, що дає право на повну прокурорську пенсію на основі лише десяти років страхового стажу.

Очікується, що у 2024 році на фінансування "спеціальних" пенсій спрямують 119,3 млрд гривень.

"Цих коштів вистачило б, щоб підвищити всі пенсії в Україні до рівня не нижче фактичного прожиткового мінімуму", — додало видання.

Нагадаємо, в Україні чотири категорії громадян мають право на нарахування максимального розміру пенсій. У списку: державні службовці, працівники місцевого самоврядування, народні депутати, науковці.

Також повідомлялося, що пенсіонери мають повідомляти ПФУ про факт працевлаштування. Якщо цього не зробити, то можна залишитися без виплат.

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