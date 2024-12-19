Выплаты для чернобыльцев – при каких условиях доплатят по 2 тыс. грн

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторым пенсионерам в 2025 году предусмотрена дополнительная денежная помощь. Доплаты к пенсиям более 2 тыс. гривен можно будет получить чернобыльцам.

Об этом рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда, пишет "Суспільне Черкаси".

Читайте также:

Кто имеет право на выплаты более чем в 2 тыс. гривен

Так, получат в следующем году доплаты к пенсии граждане, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. Речь идет о помощи в размере 2,36 тыс. гривен.

Денежную помощь назначат при таких условиях:

если человек относится к категории неработающих пенсионеров;

постоянно проживал в зонах безусловного и добровольного отселения в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года.

В ПФУ отметили, что речь идет о выплате не на постоянной основе. Пока помощь запланирована только на период действия военного положения в стране. Расходы на покрытие финансирования такой помощи заложены в государственный бюджет на 2025 год.

Однако с января следующего года доплату к пенсии не получат граждане, которые покинули Чернобыльскую зону в указанный период или изменили адрес проживания.

"Доплата неработающим людям, которые живут в зоне безусловного обязательного отселения и в зоне гарантированного добровольного отселения, устанавливается при условии, что они проживали в этих зонах по состоянию на 26 апреля 1986 года, то есть на момент аварии на Чернобыльской АЭС или в период с 26 апреля 1986 по 1 января 1993", — добавили в ПФУ.

Также мы писали, что некоторые переселенцы смогут получить денежную помощь. Заявки на выплаты принимает благотворительный фонд "Каритас Кривой Рог".

Еще сообщалось, что украинцам выплатят финансовую помощь в 20 тыс. гривен. Такие выплаты можно оформить от благотворительного фонда "Волонтерская организация "Союз Рядом".