Пожилые женщины. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) может назначить пожилым людям дополнительные выплаты в размере около 900 грн. При условии соблюдения определенных требований предусматривается ежемесячное начисление к базовому уровню пенсии до 35% от суммы прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

О том, кто и как может оформить соответствующую доплату, рассказывают Новини.LIVE.

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Что нужно знать о доплате к пенсии в около 900 грн

По информации ПФУ, на дополнительные суммы средств смогут рассчитывать олимпийские чемпионы и другие выдающиеся спортсмены. Соответствующие начисления предусмотрены законом №1767-III "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Гражданам, имеющим соответствующий статус, к базовой выплате назначается отдельная сумма в размере от 31% до 35% от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц по состоянию на начало календарного года.

В частности, в 2026 году этот показатель равен 2 595 грн. Именно от него будет отталкиваться ПФУ, осуществляя расчеты доплат для спортсменов в ноябре:

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Для двукратных и многократных победителей Олимпийских, Паралимпийских игр, Всемирных игр глухих — 35% (908 грн); Для однократных победителей соревнований, а также мировых двукратных и многократных чемпионов и рекордсменов — 34% (882 грн); Для однократных чемпионов мира — 33% (856 грн); Для двукратных, многократных чемпионов и рекордсменов Европы — 32% (830 грн); Для однократных чемпионов Европы — 31% (804 грн).

Какие особенности выплаты к пенсии спортсменам

Согласно законодательству, дополнительные надбавки к пенсии являются полноценной пенсией "за особые заслуги". Ее назначают отдельно от пенсии по личному обращению в ПФУ. При этом не имеет значения, какую основную пенсию получает спортсмен:

пенсию по возрасту;

пенсию за выслугу лет;

пенсию по инвалидности;

пенсию в связи с потерей кормильца.

Для оформления дополнительной пенсии гражданин с таким статусом должен обратиться в отделение Пенсионного фонда, написав заявление и предоставив документальное подтверждение.

Что необходимо для оформления пенсионной доплаты

Закон "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" дает право на назначение отдельной финансовой поддержки для чемпионов и спортивных рекордсменов при предоставлении специального пакета документов.

Украинцы могут подать заявление в любом сервисном центре Пенсионного фонда. Также необходимо приложить:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

удостоверение;

награды;

дипломы;

справки;

другие официальные документы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ноябре некоторые пенсионеры автоматически получат доплаты. Некоторым государство гарантирует определенные уровни выплат, которые ПФУ должен будет доплатить. В частности, в ноябре отдельным категориям гарантируется пенсия в размере 4 213 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, что одинокие граждане пожилого возраста могут оформить доплаты в размере 40% от минимальной пенсии. В 2027 году соответствующие выплаты планируют повысить. Ожидается, что сумма может вырасти до 1 150 грн. Известно, кто из таких групп населения сможет претендовать на надбавки.