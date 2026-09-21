Мінімальна пенсія в Україні: хто і як може оформити виплату у 6 000 грн

Людина похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 року деякі українці, які мають вийти на "заслужений відпочинок", зможуть претендувати на підвищене мінімальне пенсійне забезпечення. Якщо за стандартними правилами, гарантований мінімум становить 2 595 грн, то окремий статус дозволить отримати виплату на рівні понад 6 000 грн.

Про те, кому передбачені підвищені суми, розповідає видання Новини.LIVE.

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Хто з осіб похилого віку отримає підвищену мінімальну пенсію

У рамках статті 115 закону № 1058-IV "Про загальнообов'язкове держпенсійне страхування", Пенсійний фонд України (ПФУ) зобов'язаний нараховувати підвищені пенсійні мінімальні виплати громадянам зі статусом учасника бойових дій (УБД).

На початку року було затверджено новий рівень мінімального гарантованого пенсійного забезпечення для УБД, нижче якого ПФУ не має права платити.

Також тим, хто має статус учасника бойових дій, до базового рівня пенсії, передбачаються окремі нарахування:

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Грошова доплата у частці 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних, затвердженого на 2026 рік;

Цільова допомога, передбачена на прожиття;

Державна адресна допомога до пенсії, якщо сумарно разом з надбавками, підвищеннями та нарахуванням індексації, виявиться меншою за мінімальний рівень пенсії для такої категорії громадян.

Зокрема, додаткову грошову надбавку виплачують у розмірі 25% (у 2026 році — 648 грн). Така доплата зросла, оскільки рівень прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб цьогоріч підвищився до 2 595 грн.

Мінімальна пенсія на цей рік для учасників бойових дій становить 6 197 грн.

У разі звернення за оформленням пенсії такі суми будуть розраховані та призначені автоматично.

Інші вигоди для громадян зі статусом УБД

Громадяни, які мають статус учасника бойових дій, зможуть у разі виходу на пенсію отримати низку переваг. По-перше, для такої категорії встановлений більш ранній вихід на "заслужений відпочинок".

Оформити виплати можна з такого віку:

умови для чоловіків: з 55 років за наявності від 25 років стажу;

умови для жінок: з 50 років за наявності від 20 років стажу.

Розміри пенсійного забезпечення будуть індивідуальними, оскільки будуть залежати від набутого стажу та розміру грошового забезпечення бійця.

Серед переваг — військовий може після виходу на пенсію повернутися на військову службу, а нарахування виплат не припиниться. Держава дозволяє отримувати і пенсію, і зарплату одночасно. Водночас, після звільнення суму переглягнуть на основі додаткового терміну служби.

Як оформити пенсію УБД: список документів

Для того, щоб оформити пенсію, учасник бойових дій повинен особисто подати заяву до Пенсійного фонду. Серед обов'язкових документів:

Паспорт; Податковий номер; Посвідчення учасника бойових дій; Військовий квиток або документ, що підтвердить несення служби; Довідка, що засвідчить участь у заходах із забезпечення оборони України; Трудова книжка або документи, що підтвердять стаж; Довідка про суму грошового забезпечення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що, за словами експертів, через дефіцит коштів у бюджеті в Україні можуть виникати затримки у нарахуванні соцвиплат, зокрема пенсій. Проте, ситуація не критична і йдеться лише про кілька днів. Вони переконані, що немає зараз підстав очікувати критичних проблем із виконання державою базових соцзобов’язань перед громадянами.

Також Новини.LIVE писали, що держава гарантує пенсії по втраті годувальника-військовослужбовця громадянам. Частка від грошового забезпечення залежить від причини смерті. Зокрема, якщо військовий помер під час виконання службових обов’язків, то пенсію призначать у розмірі 70%. Такі виплати можуть отримати батьки (один з них), дружина (чоловікові), одна дитина (не менш ніж 12 810 грн).