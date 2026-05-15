Страховий стаж для пенсії: хто з українців має оцифрувати документи до 10 червня

Чоловік похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні триває перехід від паперових трудових книжок до електронного формату. Саме цифрові дані тепер використовують для підтвердження страхового стажу під час оформлення пенсії. До 10 червня 2026 року завершується офіційний перехідний період, тому багатьом українцям радять перевірити свої документи та за потреби завантажити їх у систему Пенсійного фонду.

Особливо це стосується людей, які працювали ще до 2004 року, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "РБК-Україна".

Хто має оцифрувати трудову книжку до 10 червня

Насамперед це стосується українців, які почали працювати до 1 січня 2004 року. Саме за цей період дані про стаж часто зберігаються лише у паперових документах.

Як пояснила голова правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко, електронна трудова книжка допомагає уникнути проблем із втратою документів або неточностями під час призначення пенсії. Усі відомості після оцифрування зберігаються у цифровому реєстрі.

Як оцифрувати трудову книжку

Процедура не потребує візитів до установ. Ви можете зробити все через вебпортал електронних послуг ПФУ, авторизувавшись за допомогою електронного підпису (КЕП) або BankID.

Завантажити скан-копії сторінок може як сам працівник, так і його офіційний роботодавець. У власному кабінеті ви одразу побачите розділ "Електронна трудова книжка", де можна звірити всі записи та переконатися, що жоден рік роботи не "загубився" під час оцифрування.

Чим підтвердити стаж фізичної особи підприємця

Для ФОПів ситуація дещо інша: весь стаж після 1 січня 2004 року рахується автоматично за умови сплати внесків. Проте, якщо ви займалися бізнесом раніше, доведеться підготувати папери. Підійдуть квитанції про сплату єдиного податку, торгові патенти або архівні довідки.

Важливо, щоб ці документи були чіткими та читабельними для сканування, адже система ПФУ дуже прискіплива до якості зображень.

Як підтвердити стаж без трудової книжки

Через війну багато українців втратили паперові документи. У таких випадках закон дозволяє підтвердити стаж за допомогою свідків. Якщо підприємство знищене або доступ до нього неможливий, потрібно знайти принаймні двох людей, які працювали з вами в той самий період на тому ж місці.

Головна умова — ці люди самі повинні мати офіційне підтвердження своєї роботи на цьому об’єкті.

Що буде, якщо не встигли подати документи вчасно

У Пенсійному фонді наголошують, що після завершення перехідного періоду можливість оцифрувати документи не зникне. Скан-копії продовжать приймати й надалі.

Однак затримка може призвести до того, що під час виходу на пенсію обробка даних триватиме довше. Тому у ПФУ українцям радять не затягувати з поданням документів, щоб у майбутньому не виникло проблем із підтвердженням стажу або оформленням пенсії.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні можуть змінити правила підтвердження страхового стажу для оформлення пенсії. Верховна Рада вже підтримала законодавчу ініціативу, яка має спростити цю процедуру для громадян, а остаточне набуття чинності документа залежить від підписів спікера парламенту та президента.

Також Новини.LIVE розповідали, що пенсії та соціальні виплати в Україні нараховують за встановленими формулами, однак навіть автоматизована система не виключає помилок у стажі, зарплатних даних чи внесках. Саме тому громадянам радять регулярно перевіряти інформацію про свій страховий стаж і сплачені внески, адже від цих даних напряму залежить розмір майбутньої пенсії та інших виплат.