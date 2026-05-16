Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Пенсії в Україні: як змінити банк для отримання виплат

Пенсії в Україні: як змінити банк для отримання виплат

Ua ru
Дата публікації: 16 травня 2026 06:10
Як перевести пенсію в інший банк: покрокова інструкція
Пенсіонери на вулиці, банківська картка. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні пенсіонери мають право самостійно обирати банк, через який отримуватимуть пенсію. Вони можуть за потреби також змінювати фінансову установу через вигідніші умови обслуговування чи зручніше розташування відділень тощо.

Як змінити банк для отримання пенсії, розповіли у Пенсійному фонді України, передають Новини.LIVE.

Що треба зробити першочергово

Насамперед треба визначитися з банком, в якому ви бажаєте отримувати пенсію. При цьому важливо уточнити, чи співпрацює він з ПФУ та чи є учасником Фонду гарантування вкладів фізосіб. 

Якщо банк відповідає усім вимогам, потрібно відкрити пенсійний рахунок та отримати картку для зарахування виплат. Далі необхідно повідомити Пенсійний фонд про зміну реквізитів.

Як перевести пенсію в інший банк

Щоб пенсійні виплати приходили на новий рахунок, треба звернутися з відповідною заявою до місцевого відділення ПФУ.

Читайте також:

Змінити банк можна також онлайн — на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього необхідно виконати декілька кроків:

  1. Зайшовши на портал, у правому верхньому куті екрану натисніть кнопку "Вхід" та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
  2. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі "Щодо пенсійного забезпечення" оберіть опцію "Внесення змін до пенсійної справи".
  3. У вікні, що відкриється, із переліку заяв оберіть опцію "Заява на зміну виплатних реквізитів".
  4. У полях заяви, що з’явиться на екрані, відредагуйте необхідні дані, перевірте записи.
  5. За потреби завантажте скан-копії документів, що підтверджують відповідні зміни.
  6. Надайте згоду на передачу та обробку персональних даних і підтвердьте, що ви ознайомлені з необхідністю повідомляти органи Фонду про зміни, що можуть впливати на пенсійне забезпечення.
  7. Сформуйте заяву, підпишіть її КЕП та надішліть до Фонду.

З результатами опрацювання заяви можна ознайомитися в розділі "Мої звернення". Зазвичай зміна банку займає до 10 днів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому пенсії українцям можуть нараховувати неправильно. Найчастіше причина в несвоєчасному оновленні даних. Зробити це можна онлайн на вебпорталі ПФУ.

Також Новини.LIVE писали, якій категорії громадян передбачені 1 300 грн до пенсії у 2026 році. Щоб отримати надбавку, необхідно надати пакет документів. Доплата становитиме 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

пенсії банки пенсіонери
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації