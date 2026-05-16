Як перевести пенсію в інший банк: покрокова інструкція

В Україні пенсіонери мають право самостійно обирати банк, через який отримуватимуть пенсію. Вони можуть за потреби також змінювати фінансову установу через вигідніші умови обслуговування чи зручніше розташування відділень тощо.

Як змінити банк для отримання пенсії, розповіли у Пенсійному фонді України, передають Новини.LIVE.

Що треба зробити першочергово

Насамперед треба визначитися з банком, в якому ви бажаєте отримувати пенсію. При цьому важливо уточнити, чи співпрацює він з ПФУ та чи є учасником Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Якщо банк відповідає усім вимогам, потрібно відкрити пенсійний рахунок та отримати картку для зарахування виплат. Далі необхідно повідомити Пенсійний фонд про зміну реквізитів.

Як перевести пенсію в інший банк

Щоб пенсійні виплати приходили на новий рахунок, треба звернутися з відповідною заявою до місцевого відділення ПФУ.

Змінити банк можна також онлайн — на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього необхідно виконати декілька кроків:

Зайшовши на портал, у правому верхньому куті екрану натисніть кнопку "Вхід" та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі "Щодо пенсійного забезпечення" оберіть опцію "Внесення змін до пенсійної справи". У вікні, що відкриється, із переліку заяв оберіть опцію "Заява на зміну виплатних реквізитів". У полях заяви, що з’явиться на екрані, відредагуйте необхідні дані, перевірте записи. За потреби завантажте скан-копії документів, що підтверджують відповідні зміни. Надайте згоду на передачу та обробку персональних даних і підтвердьте, що ви ознайомлені з необхідністю повідомляти органи Фонду про зміни, що можуть впливати на пенсійне забезпечення. Сформуйте заяву, підпишіть її КЕП та надішліть до Фонду.

З результатами опрацювання заяви можна ознайомитися в розділі "Мої звернення". Зазвичай зміна банку займає до 10 днів.

