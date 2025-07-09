Пільги на послуги ЖКГ — які виплати враховують до сукупного доходу

Людина тримає гроші на тлі платіжок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, що входить до сукупного доходу домогосподарства під час оформлення пільг на оплату житлово-комунальних послуг. У 2025 році правило щодо врахування доходів поширюється на всіх громадян, за винятком кількох категорій осіб.

Про це повідомляє одне з управлінь ПФУ.

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Які виплати враховують до доходу для надання пільг

Як пояснили у Пенсійному фонді, пільга на оплату комунальних послуг залежно від категорії отримувачів надається як з урахуванням середньомісячного загального доходу родини пільговика, так і без.

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Це передбачено порядком надання пільг окремим категоріям громадян, затвердженим постановою уряду №389 від 04.06.2015 року.

До сукупного доходу сім’ї пільговика включають нараховані:

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пенсійні виплати;

заробітну плату;

грошове забезпечення;

стипендію;

соціальну допомогу (крім одноразової частини допомоги при народженні чи усиновленні дитини, виплат на поховання, одноразової допомоги від місцевої влади чи підприємств, одноразової виплати в рамках програми "Зимова підтримка");

доходи від ведення підприємницької діяльності;

допомогу з безробіття та інші виплати від фондів соцстрахування.

Водночас для працездатних осіб, які не мають заробітку, враховують дохід на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Для розрахунку пільги беруть до уваги доходи пільговиків та членів їхніх родин, отриманих за попередні шість місяців.

Зміни в правилах надання пільг у 2025 році

Відповідно до постанови уряду №1553 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. №389", цьогоріч змінили правила надання пільг.

Вимога щодо врахування середньомісячного загального доходу домогосподарства стала поширюватися на всіх громадян, окрім:

учасників бойових дій (УБД);

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

рідних загиблих чи померлих захисників країни;

членів родини загиблих чи померлих ветеранів війни;

постраждалих учасників Революції Гідності.

Щоб мати право на пільгу, дохід на одну особу в родині за останні пів року не повинен перевищувати суму 4,24 тис. грн.

Раніше ми розповідали про те, чому деяким громадянам нарахували субсидії в меншому розмірі чи навіть позбавили. У ПФУ назвали головні фактори, які вплинули на право отримати допомогу.

Також ми повідомляли, чим відрізняються пільги від субсидії на оплату ЖКП. Проте це два види державної допомоги для громадян для оплати комунальних послуг.