Нові тарифи на газ та електроенергію — скільки доведеться платити українцям зовсім скоро

Пательня на газовій плиті. Фото: Pexels

В Україні планують підвищувати тарифи на електроенергію та газ для бізнесу та населення. У оновленому Меморандумі з МВФ йдеться про доведення тарифів у енергетичному секторі до економічно обґрунтованих.

Новини.LIVE розбирались, коли відбудеться підвищення, та скільки доведеться платити населенню за газ і електроенергію.

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Про що йдеться у Меморандумі

Документом передбачено, що Кабінет міністрів України повинен розробити та ухвалити план лібералізації ринків газу та електроенергії. Це має статися протягом пів року з моменту закінчення дії воєнного стану.

У цьому плані має бути закладене поступове підвищення тарифів, розроблена методологія тарифоутворення, закладені механізми подолання боргів. Крім того, повинна бути схема захисту соціально вразливих верств населення.

Підвищення тарифів — рух до Європи

Зростання тарифів повинно було неминуче статися, адже Україна інтегрувалась у європейську енергетичну систему. Тому логічно, що ціни у нашій державі на газ та електроенергію повинні бути такими, як у європейських країнах, які нас оточують, розповів Новини.LIVE заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

"Якщо говорити про газ, то зараз Нафтогаз і його голова Сергій Корецький майже щомісяця укладають нові договори на постачання газу. І це зрозуміло, бо ми знаходимось у європейській і світовій мережі", — пояснив експерт.

За його словами, деякі постачання йдуть з-за кордону у вигляді зрідженого газу. Тому неминуче, що ціни почнуть більш-менш вирівнюватися згідно TTF (Title Transfer Facility — віртуальна торгова точка для газу в Нідерландах. Вона надає можливість торговцям проводити біржові операції і є однією із найбільших газових хабів Європи. Газ на TTF торгується в євро за МВт-год. — Ред.).

"І зараз ми цей момент побачили. Загалом я не бачу в цьому нічого поганого, тому, що зараз ціни для комерційних підприємств в Україні виші, ніж минулого тижня на TTF. І у нас вже є постачальники, крім Нафтогазу. Є трейдери, які працюють з європейськими постачаннями. Це на комерційному ринку", — додав Андрій Закревський.

Водночас експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначив у коментарі Новини.LIVE, що оперування поняттям "ринкова ціна" для України є не зовсім справедливим. Він нагадав, що у це визначення закладається ланцюжок "собівартість-податки-рента-транспортування-маржа", що, на відміну від Європи, у нашій державі, значно дешевше. Тому говорити про принцип імпортного паритету — зарано.

"Ринкова ціна не має бути за принципом імпортного паритету. Тобто якщо в Європі, умовно кажучи, 400 доларів — ринкова ціна, то енергоносії й у нас відповідно мають коштувати 400 доларів. У нас ланцюжок "собівартість-податки-рента-транспортування-маржа" — те, з чого складається ось ця "ринкова ціна", буде набагато меншою", — пояснив експерт.

За його словами, ми маємо виходити із можливостей нашої держави:

з тих грошей, які у нас є;

бюджетів;

обсягу видобутку.

"Тому це певний оманливий шлях, якщо орієнтуватися на ринкову ціну", — додав Корольчук.

Пропозиції МВФ, на думку експерта Інституту енергетичних стратегій, є дуже дискусійними.

"Розберімося щодо їх пропозицій і нашої спроможності. Зараз населення сплачує 7 960 гривень за 1 тисячу кубометрів газу. МВФ нас орієнтує на ціну 14-15 тисяч гривень. Однак якщо виходити з поняття "ринкова ціна", то що робити, якщо вона на біржі зараз 30 тисяч гривень? І в результаті для населення, якою вона має бути? 15 000 гривень, 30 000 гривень? Чи у такому випадку ціна має бути плаваючою? Тому, як на мене, питання щодо цін є дуже дискутивним", — додав він.

Без дотацій ніхто у світі не працює

Експерт нагадав, що європейські країни, Китай, США та всі інші економічно розвинені держави, виділяють дотації, субвенції субсидії на енергоресурси: "У Меморандумі сказано, що незабезпечені верстви отримують допомогу тощо. Але мова йде просто про субсидії. А є дотації, субвенції. Тобто, коли підтримують виробника".

Що буде з тарифами для населення

В Україні, на думку Андрія Закревського, поступово відбудеться відхід від перехресного субсидіювання. Також і через чиновників, які "занадто заполітизували це питання".

"Рано чи пізно все прийде до того, що перехресного субсидіювання ставатиме все менше і менше. Тому, що це питання, на жаль, знаходиться під занадто сильним політичним впливом. Ну й до всього іншого, я, особисто не бачив жодного разу, щоб перехресне субсидіювання призвело до розвитку економіки", — зазначив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України.

Що буде з тарифами на газ

НКРЕКП ще до 2022 року планувала поступово підвищувати ціну на газ до 12 тисяч гривень. Корольчук нагадав, що спочатку планувалось підняття до 9 000 гривень, а пізніше — до 12 000.

"Зараз стоїть мета рухатися до 12 000 гривень. Можливо, буде градація за обсягом споживання, як теж колись було", — зазначив він, додавши, що цього разу підняття тарифів на газ можуть аргументувати зростанням витрат на збільшення видобутку власного газу.

Експерт вважає, що підвищити видобуток газу шляхом підвищення тарифів неможливо.

"Для підвищення видобутку необхідні величезні вливання коштів від держави або від приватних інвесторів, що дуже малоймовірно. Світовий досвід показує, що це нереалістично", — пояснив експерт.

Водночас він не виключив, що для окремих категорій населення може бути збережений тариф на рівні 8 тисяч гривень за 1 тисячу кубометрів.

Що буде з тарифами на електроенергію

На думку Андрія Закревського, в контексті підвищення тарифів на електроенергію відбуватиметься два процеси.

Перший — врівноваження цін на рівні інших європейських держав. Другий — удосконалення адресної допомоги окремим категоріям населення.

"Як показує досвід, адресна грошова допомога людям, які насправді цього потребують, обходиться державі набагато дешевше, ніж популізм з окремо виділеними цінами", — додав заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України.

На його думку, для населення тариф на електроенергію зросте до 6 гривень за кіловат.

"Підняття до 6 гривень буде. Можливо, його зроблять у два етапи. Коли саме це відбудеться — незрозуміло, бо конкретної дати немає", — зазначив Андрій Закревський.

Експерт не виключив, що підвищення може відбутися і цього, і наступного року, але, ймовірніше, рухатися до підвищення цін на електроенергію будемо ближче до 2026 року.

Куди пішли кошти від попереднього підвищення тарифів на електроенергію

Експерт нагадав, що НКРЕКП раніше планувала підняти тариф усього до 3,5 гривень за кіловат, а вже у 2025 році потроху рухатися до 4 гривень. Однак в результаті ціни на електроенергію зросли до 4,32 гривні за кіловат. В результаті кошти, які отримав Енергоатом як надавач послуг, були витрачені на покриття боргів перед виробниками "зеленої" енергетики.

"Тобто вони їх прогнали через гарантованого покупця і виплатили сонячним електростанціям", — зазначив експерт.

Корольчук зауважив, що борги накопичувалися до 2024 року. Йдеться про 40 млрд гривень та кредити від ЄБРР.

Тож підвищили тариф для населення, Енергоатом отримав кошти як виробник і одразу розрахувався з гарантованим покупцем. А вже потім покупець свої борги мав виплачувати виробникам сонячної електроенергії.

Нагадаємо, за оцінками МВФ, тарифи для побутових споживачів у 2023–2024 роках зросли, але стартували з дуже низького рівня. Також ми писали про те, що Кабмін продовжив дію фіксованого тарифу на електроенергію для населення до 31 жовтня 2025 року.