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Главная Финансы Украинцам будут доплачивать к субсидии по 700 грн — детали

Украинцам будут доплачивать к субсидии по 700 грн — детали

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 08:50
Оплата коммуналки — кто будет получать дополнительно к субсидии 700 грн ежемесячно
Коммунальные платежки в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Некоторым гражданам управление соцзащиты оказывает поддержку в виде дополнительной помощи в 500-700 грн на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, такой возможностью могут воспользоваться семьи с людьми с инвалидностью в Днепре.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента соцполитики в г. Днепр.

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Граждане уязвимых категорий могут оформить дополнительную выплату на оплату коммунальных услуг, обратившись в управление соцзащиты с пакетом документов и заявлением.

Соответствующая помощь не заменит субсидию, а лишь станет ее дополнением, чем уменьшит финансовую нагрузку. Воспользоваться правом на такую адресную помощь могут семьи:

  1. С детьми с инвалидностью;
  2. Лицами с инвалидностью первой группы, в частности, если есть нарушения зрения, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, психическими расстройствами/инвалидностью с детства;
  3. Лицами с инвалидностью второй группы с детства.

Адресную помощь, в частности, оказывают на оплату следующих коммунальных услуг:

  • содержание домов, сооружений и придомовой территории;
  • управление многоквартирным домом;
  • вывоз мусора;
  • техническое обслуживание лифтов;
  • тепло-, водо-, газо- и электроснабжение, водоотвод.

Размер денежной помощи и как оформить

Сумма дополнительной выплаты на оплату услуг ЖКХ зависит от сезона:

  • на неотапливаемый сезон (с апреля до конца октября) по 500 грн ежемесячно на каждого гражданина с инвалидностью;
  • на отопительный сезон (с ноября до конца марта) по 700 грн ежемесячно.

Для того, чтобы оформить помощь, необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства и подать документы:

  • заявление;
  • копию паспорта/свидетельства о рождении детей с инвалидностью/ ID-карту с подтверждением адреса регистрации;
  • справку о составе семьи/список зарегистрированных людей в домохозяйстве;
  • заключение врачей;
  • лицевые счета по оплате услуг ЖКХ.

Напомним, жители Краматорска Донецкой области получат помощь на покупку твердого топлива в июле этого года. Размер выплаты не будет превышать 19,4 тыс. грн.

Также мы писали, что в ПФУ рассказали, что входит в общий доход семьи при оформлении льгот на оплату коммуналки. Правило о доходах распространили на всех граждан, за исключением нескольких категорий граждан.

коммунальные услуги субсидии выплаты ЖКХ деньги инвалидность
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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