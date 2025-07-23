Оплата коммуналки — кто будет получать дополнительно к субсидии 700 грн ежемесячно

Коммунальные платежки в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Некоторым гражданам управление соцзащиты оказывает поддержку в виде дополнительной помощи в 500-700 грн на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, такой возможностью могут воспользоваться семьи с людьми с инвалидностью в Днепре.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента соцполитики в г. Днепр.

Реклама

Читайте также:

Кому из украинцев добавят средства к субсидии

Граждане уязвимых категорий могут оформить дополнительную выплату на оплату коммунальных услуг, обратившись в управление соцзащиты с пакетом документов и заявлением.

Соответствующая помощь не заменит субсидию, а лишь станет ее дополнением, чем уменьшит финансовую нагрузку. Воспользоваться правом на такую адресную помощь могут семьи:

С детьми с инвалидностью; Лицами с инвалидностью первой группы, в частности, если есть нарушения зрения, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, психическими расстройствами/инвалидностью с детства; Лицами с инвалидностью второй группы с детства.

Адресную помощь, в частности, оказывают на оплату следующих коммунальных услуг:

содержание домов, сооружений и придомовой территории;

управление многоквартирным домом;

вывоз мусора;

техническое обслуживание лифтов;

тепло-, водо-, газо- и электроснабжение, водоотвод.

Размер денежной помощи и как оформить

Сумма дополнительной выплаты на оплату услуг ЖКХ зависит от сезона:

на неотапливаемый сезон (с апреля до конца октября) по 500 грн ежемесячно на каждого гражданина с инвалидностью;

на отопительный сезон (с ноября до конца марта) по 700 грн ежемесячно.

Для того, чтобы оформить помощь, необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства и подать документы:

заявление;

копию паспорта/свидетельства о рождении детей с инвалидностью/ ID-карту с подтверждением адреса регистрации;

справку о составе семьи/список зарегистрированных людей в домохозяйстве;

заключение врачей;

лицевые счета по оплате услуг ЖКХ.

Напомним, жители Краматорска Донецкой области получат помощь на покупку твердого топлива в июле этого года. Размер выплаты не будет превышать 19,4 тыс. грн.

Также мы писали, что в ПФУ рассказали, что входит в общий доход семьи при оформлении льгот на оплату коммуналки. Правило о доходах распространили на всех граждан, за исключением нескольких категорий граждан.