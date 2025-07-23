Оплата коммуналки — кто будет получать дополнительно к субсидии 700 грн ежемесячно

Украинцам будут доплачивать к субсидии по 700 грн — детали
Некоторым гражданам управление соцзащиты оказывает поддержку в виде дополнительной помощи в 500-700 грн на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, такой возможностью могут воспользоваться семьи с людьми с инвалидностью в Днепре.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента соцполитики в г. Днепр.
Кому из украинцев добавят средства к субсидии
Граждане уязвимых категорий могут оформить дополнительную выплату на оплату коммунальных услуг, обратившись в управление соцзащиты с пакетом документов и заявлением.
Соответствующая помощь не заменит субсидию, а лишь станет ее дополнением, чем уменьшит финансовую нагрузку. Воспользоваться правом на такую адресную помощь могут семьи:
- С детьми с инвалидностью;
- Лицами с инвалидностью первой группы, в частности, если есть нарушения зрения, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, психическими расстройствами/инвалидностью с детства;
- Лицами с инвалидностью второй группы с детства.
Адресную помощь, в частности, оказывают на оплату следующих коммунальных услуг:
- содержание домов, сооружений и придомовой территории;
- управление многоквартирным домом;
- вывоз мусора;
- техническое обслуживание лифтов;
- тепло-, водо-, газо- и электроснабжение, водоотвод.
Размер денежной помощи и как оформить
Сумма дополнительной выплаты на оплату услуг ЖКХ зависит от сезона:
- на неотапливаемый сезон (с апреля до конца октября) по 500 грн ежемесячно на каждого гражданина с инвалидностью;
- на отопительный сезон (с ноября до конца марта) по 700 грн ежемесячно.
Для того, чтобы оформить помощь, необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства и подать документы:
- заявление;
- копию паспорта/свидетельства о рождении детей с инвалидностью/ ID-карту с подтверждением адреса регистрации;
- справку о составе семьи/список зарегистрированных людей в домохозяйстве;
- заключение врачей;
- лицевые счета по оплате услуг ЖКХ.
Напомним, жители Краматорска Донецкой области получат помощь на покупку твердого топлива в июле этого года. Размер выплаты не будет превышать 19,4 тыс. грн.
Также мы писали, что в ПФУ рассказали, что входит в общий доход семьи при оформлении льгот на оплату коммуналки. Правило о доходах распространили на всех граждан, за исключением нескольких категорий граждан.
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