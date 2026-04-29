Доплата до пенсії: кому нарахують за деякі роки трудової діяльності близько 800 грн

Українське законодавство дозволяє пенсіонерам за рахунок значної кількості років трудової діяльності щомісяця отримувати додаткові гроші. Розмір виплат може суттєво різнитися, проте іноді сума може сягати майже 800 грн.

Доплати до пенсії за додаткові роки трудової діяльності

За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), громадяни, які мають солідний обсяг страхового стажу, можуть розраховувати на доплату. Її призначають за "зайві" роки стажу — тобто ті, що виникли понад необхідний мінімум для виходу на "заслужений відпочинок". Чим більша кількість таких років, тим більшою буде надбавка. У 2026 році мінімальні вимоги до стажу такі:

33 роки — для того, щоб вийти на пенсію у 60;

23 роки — для того, щоб оформити пенсію у 63;

15 років — для того, щоб вийти на пенсію у 65.

Якщо людина має стажу більше, то за кожен додатковий рік держава нарахує доплату. Також важливою є дата призначення пенсії. Якщо оформлення відбулося до жовтня 2011 року, то "зайвими" будуть вважатися:

Більш ніж 25 років страхового стажу — для чоловіків; Понад 20 років страхового стажу — для жінок.

Кому доплачують близько 800 грн у 2026 році

Згідно з правилами ПФУ, за кожен додатковий рік страхового стажу пенсія буде зростати на 1%. Проте існує певне обмеження: відповідна додаткова сума не може бути вищою за 1% від розміру прожиткового мінімуму, чинного на поточний рік.

У 2026 році показник прожиткового мінімуму зріс до 2595 грн. З огляду на цю суму, за кожен "зайвий" рік надійде доплата 25,95 грн. Якщо людина, наприклад, має 30 років офіційного стажу з трудової діяльності понад норму, то зможе отримувати близько 800 грн доплати щомісяця.

Важливо зважати на один нюанс: якщо пенсіонер вирішив продовжувати працювати, то в такому випадку повний перерахунок зроблять тільки після звільнення. Проте все одно сума доплати з часом зросте.

Перевірити, чи має людина право на доплату за рахунок значного стажу, можна сайті Пенсійного фонду у власному кабінеті.

