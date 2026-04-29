Доплата к пенсии: кому начислят за некоторые годы трудовой деятельности около 800 грн

Украинское законодательство позволяет пенсионерам за счет значительного количества лет трудовой деятельности ежемесячно получать дополнительные деньги. Размер выплат может существенно различаться, однако иногда сумма может достигать почти 800 грн.

О том, кому предусмотрены дополнительные начисления к пенсии и что для этого необходимо, рассказывает издание Новини.LIVE.

Доплаты к пенсии за дополнительные годы трудовой деятельности

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), граждане, которые имеют солидный объем страхового стажа, могут рассчитывать на доплату. Ее назначают за "лишние" годы стажа — то есть те, что возникли сверх необходимого минимума для выхода на "заслуженный отдых". Чем больше количество таких лет, тем больше будет надбавка. В 2026 году минимальные требования к стажу следующие:

33 года — для того, чтобы выйти на пенсию в 60;

23 года — для того, чтобы оформить пенсию в 63;

15 лет — для того, чтобы выйти на пенсию в 65.

Если человек имеет стаж больше, то за каждый дополнительный год государство начислит доплату. Также важна дата назначения пенсии. Если оформление произошло до октября 2011 года, то "лишними" будут считаться:

Более 25 лет страхового стажа — для мужчин; Более 20 лет страхового стажа — для женщин.

Кому доплачивают около 800 грн в 2026 году

Согласно правилам ПФУ, за каждый дополнительный год страхового стажа пенсия будет расти на 1%. Однако существует определенное ограничение: соответствующая дополнительная сумма не может быть выше 1% от размера прожиточного минимума, действующего на текущий год.

В 2026 году показатель прожиточного минимума вырос до 2595 грн. Учитывая эту сумму, за каждый "лишний" год поступит доплата 25,95 грн. Если человек, например, имеет 30 лет официального стажа из трудовой деятельности сверх нормы, то сможет получать около 800 грн доплаты ежемесячно.

Важно учитывать один нюанс: если пенсионер решил продолжать работать, то в таком случае полный перерасчет сделают только после увольнения. Однако все равно сумма доплаты со временем возрастет.

Проверить, имеет ли человек право на доплату за счет значительного стажа, можно сайте Пенсионного фонда в собственном кабинете.

