Пенсії в Україні: яким категоріям громадян підвищать виплати з 1 травня

Людина тримає гроші у руках.

У травні 2026 року в Україні масштабного підвищення пенсійних виплат не очікується. Водночас деякі громадяни похилого віку зможуть отримати індивідуальні підвищення за рахунок вікових надбавок за умови дотримання певних правил.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на матеріали Пенсійного фонду України (ПФУ).

У кого в Україні зростуть пенсії з 1 травня

В останній місяць весни більшість пенсіонерів отримуватимуть виплати на колишньому рівні, однак на додаткові суми підвищення зможуть розраховувати три групи громадян.

Очікується нарахування щомісячних компенсацій тим, кому протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Вікові доплати передбачені на такому рівні:

Особам, яким виповнилося 70 років і до досягнення 75-річного віку, — нададуть додатково 300 грн; Громадянам, яким виповнилося 75 років і до досягнення 80-річного віку, — доплатять 456 грн; Особам, яким виповнилося 80 років і вище, — нарахують 570 грн.

Важливо, що розміри виплат на кожному етапі не сумуються, а виплачується різниця у разі досягнення певного вікового рубежу.

Також такі надбавки будуть нараховані з дати досягнення 70, 75 і 80 років, тобто не з початку календарного місяця. Після цього щомісяця будуть виплачувати з перших чисел.

Окрім того, ключовою умовою для права на відповідну надбавку є те, щоб загальна сума пенсійної виплати не перевищувала 10 340 грн.

Доплати не потребуватимуть особистого звернення. Пенсійний фонд почне призначати та виплачувати їх автоматично разом з пенсією.

Як змінились пенсії українців навесні

У березні 2026 року органи Пенсійного фонду здійснили автоматичну індексацію для 9,5 млн осіб. У підсумку — в середньому пенсія в країні підвищилась на 648 грн, до 7 137 грн.

За даними ПФУ, попри осучаснення виплат, нині кожен четвертий громадянин отримує лише 3 500 грн на місяць. Однак за рік відповідна частка громадян із найнижчими виплатами скоротилася з 36% до 28%.

Згідно зі статикою, найбільша кількість пенсіонерів отримує від 5 до 10 000 грн. Йдеться про 3,66 млн осіб або 36% від загального числа. У середньому пенсія такої категорії громадян становить 6 686 грн, а частка зросла з 29% до 36%.

У березні підвищились гарантовані мінімуми для непрацюючих осіб. А саме:

для людей віком від 65 років із повним страховим стажем (35 років для чоловіків/30 для жінок) та осіб старше 80 років — виплата не може бути меншою за 4 213 грн;

для осіб віком від 70 до 80 років із повним стажем — 4 050 грн;

для осіб з інвалідністю першої групи, які не досягли 70 років, мінімальний рівень становить 3 725 грн;

для інших непрацюючих пенсіонерів — мінімально 3 406 грн.

Також навесні держава посилила підтримку родин військових, які загинули та зникли безвісти під час війни. Пенсійний фонд виплачує по 12 810 грн непрацездатним членам родини, що на 5 100 грн більше. Виплати передбачені матері чи батьку, дружині чи чоловіку, а також дитині, яка отримує соціальну допомогу замість пенсії.

