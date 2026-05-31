Виплати на дітей у червні 2026 року: на яких умовах можна отримати додаткову фіндопомогу

Сім’ї, де діти мають тяжкі хвороби, до отримання інвалідності забезпечуються фінансовою допомогою від держави. Ці виплати не скасували, попри повномасштабну війну з РФ та складну ситуацію з наповненням дердбюджету. Відомо, кому доступна фінпідтримка у червні 2026 року.

Детальніше про призначення допомоги

Щомісяця держава нараховує батькам два прожиткові мінімуми. Тобто на одну дитину їм виплачують 6656 гривень. Допомогу призначать, якщо дитина:

має тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, важкі психічні розлади;

хворіє на рідкісне (орфанне) захворювання, онкологічну або онкогематологічну хворобу, дитячий церебральний параліч, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня;

отримала тяжку травму;

потребує трансплантації органа;

має потребу в паліативній допомозі.

Допомога призначається кожні пів року.

Як оформити виплати

Процес доступний як онлайн, так і офлайн. У лругому випадку заявнику потрібно звернутися до органу соцзахисту за місцем проживання або до уповноважених представників місцевої влади. З собою потрібно принести:

заяву законного представника дитини (заповнюється на місці);

копію свідоцтва про народження;

документ, що підтверджує опіку або усиновлення (якщо є);

довідку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) про хворобу дитини, паспорт або ID-карта заявника.

Також знадобиться IBAN банківського рахунку, на який надходитимуть гроші. Виплати також можна отримувати у відділеннях Укрпошти.

Подати зявку на оформлення виплат можна і онлайн на порталі Дія. Для цього:

відкриваєте сторінку послуги (Каталог послуг — Пенсії, пільги та допомога — Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною).

тиснете на "Подати заяву" та проходите авторизацію;

вводите дані дитини та та обираєте спосіб отримання виплати;

завантажуєте сканкопію довідки ЛКК та за потреби інші документи;

підписуєте заявку електронним підписом або "Дія.Підписом".

Про результати розгляду повідомлять в Дії або на електронну пошту. Виплату держдопомоги можна продовжити, якщо подати нову заяву та оновлену довідку ЛКК. Та якщо дитині нададуть групу інвалідності, виплата припиняється від дня отримання цього статусу.

