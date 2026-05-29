Виплати у 4 регіонах України: хто і як може оформити 3 100 доларів

Люди похилого віку, долари. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році у чотирьох українських областях громадянам доступна міжнародна фінансова підтримка, що передбачає надання грошової допомоги у розмірі до 3 100 доларів. Отримати відповідні суми виплат зможуть ті українці, життя яких порушила війна і були змушені переїхати у більш безпечне місце проживання.

Про те, хто може оформити фінансові гранти, розповідає портал Новини.LIVE.

Хто і де може отримати грошову допомогу до 3 100 доларів

Йдеться про реалізацію програми з надання грантів міжнародною організацією Helvetas Swiss Intercooperation. Вона розрахована на підприємців та самозайнятих громадян.

Відповідна ініціатива покликана надати підтримку фізособам-підприємцям та людям, що провадять незалежну комерційну діяльність. Претендувати на виплати зможуть ті, кого війна змусила переїхати або чий бізнес було пошкоджено.

Програма економічної стійкості охоплює одразу кілька регіонів. Подати заявки можна у таких областях:

Читайте також:

Харківській;

Черкаській;

Одеській;

Вінницькій.

Згідно з правилами програми, пріоритетне право на отримання фінансових грантів нададуть заявникам, які після повномасштабної війни (з 24.02.2022 року):

Отримали статус внутрішнього переселенця; Ставши ВПО, повернулись на колишню адресу проживання; Мають статус ветерана; Є особою з інвалідністю; Мають на утриманні особу з інвалідністю; Є членом родини загиблого військовослужбовця; Самотні батько чи матір; Багатодітні матері та батьки; Громадяни, віком більш ніж 60 років.

Також таке першочергове право на допомогу нададуть молоді та жінкам на бізнес-діяльність.

Які суми грошової допомоги та як оформити

Програма передбачає надання різних сум допомоги залежно від потреб. Водночас, максимально можна буде отримати до оподаткування 3 126 доларів (еквівалент 139 100 грн). З коштів можуть вирахувати податки (18% — ПДФО, 5% — військового збору). У зв'язку з цим громадяни максимально зможуть розраховувати на суму близько 107 000 грн.

За правилами програми, тільки одній особі в родині можна буде оформити грант. Використати кошти можна буде на такі цілі:

придбання необхідного для бізнесу обладнання;

купівлю витратних матеріалів (до 20%);

оплату інших послуг.

Для реєстрації у програмі допомоги необхідно заповнити спеціальну анкету та додати документи. Заявки можна буде подавати до 12 червня (включно).

"Також важливо зазначити, що заповнити форму можна лише раз, тому, будь ласка, підготуйте всі файли завчасно та уважно відповідайте на питання", — додали організатори.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто може подати заявку на щомісячні виплати від США у розмірі 4 100 грн. Скористатися такою можливістю можуть громадяни, які тимчасово мешкають у Чернігові. Оформити грошову допомогу можуть переселенці, які переїхали протягом останніх 45 днів. Виплата розрахована на три місяці, а тому загалом можна отримати 12 300 грн.

Ще Новини.LIVE повідомляли, що ЮНІСЕФ надасть грошову допомогу родинам з дітьми. Йдеться про нарахування 6 500 грн. Очікується, що таку фінансову допомогу зможуть отримати близько 9 000 маленьких українців у дев'яти областях. Громадяни можуть самостійно уточнити право на таку виплату у Пенсійному фонді.