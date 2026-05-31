Выплаты на детей в июне 2026 года: на каких условиях можно получить дополнительную финпомощь

Ребенок в инвалидной коляске. Деньги в кошельке.

Семьи, где дети имеют тяжелые болезни, до получения инвалидности обеспечиваются финансовой помощью от государства. Эти выплаты не отменили, несмотря на полномасштабную войну с РФ и сложную ситуацию с наполнением госбюджета. Известно, кому доступна финподдержка в июне 2026 года.

Подробнее о назначении помощи

Ежемесячно государство начисляет родителям два прожиточных минимума. То есть на одного ребенка им выплачивают 6656 гривен. Помощь назначат, если ребенок:

имеет тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, тяжелые психические расстройства;

болеет редким (орфанным) заболеванием, онкологическим или онкогематологическим заболеванием, детским церебральным параличом, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острым или хроническим заболеванием почек IV степени;

получила тяжелую травму;

нуждается в трансплантации органа;

нуждается в паллиативной помощи.

Помощь назначается каждые полгода.

Как оформить выплаты

Процесс доступен как онлайн, так и офлайн. Во втором случае заявителю нужно обратиться в орган соцзащиты по месту жительства или к уполномоченным представителям местной власти. С собой нужно принести:

заявление законного представителя ребенка (заполняется на месте);

копию свидетельства о рождении;

документ, подтверждающий опеку или усыновление (если есть);

справка врачебно-консультативной комиссии (ВКК) о болезни ребенка, паспорт или ID-карта заявителя.

Также понадобится IBAN банковского счета, на который будут поступать деньги. Выплаты также можно получать в отделениях Укрпочты.

Подать зявку на оформление выплат можно и онлайн на портале Дія. Для этого:

открываете страницу услуги (Каталог услуг — Пенсии, льготы и помощь — Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком).

жмете на "Подать заявление" и проходите авторизацию;

вводите данные ребенка и выбираете способ получения выплаты;

загружаете сканкопию справки ВКК и при необходимости другие документы;

подписываете заявку электронной подписью или "Дія.Подписью".

О результатах рассмотрения сообщат в Дии или на электронную почту. Выплату госпомощи можно продлить, если подать новое заявление и обновленную справку ВКК. Но если ребенку предоставят группу инвалидности, выплата прекращается со дня получения этого статуса.

