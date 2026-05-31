Украинцам дают дополнительные деньги на детей: кто получит более 6 тыс.грн

Ua ru
Дата публикации 31 мая 2026 13:01
Выплаты на детей в июне 2026 года: на каких условиях можно получить дополнительную финпомощь
Ребенок в инвалидной коляске. Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: НовиниLIVE

Семьи, где дети имеют тяжелые болезни, до получения инвалидности обеспечиваются финансовой помощью от государства. Эти выплаты не отменили, несмотря на полномасштабную войну с РФ и сложную ситуацию с наполнением госбюджета. Известно, кому доступна финподдержка в июне 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Дію.

Подробнее о назначении помощи

Ежемесячно государство начисляет родителям два прожиточных минимума. То есть на одного ребенка им выплачивают 6656 гривен. Помощь назначат, если ребенок:

  • имеет тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, тяжелые психические расстройства;
  • болеет редким (орфанным) заболеванием, онкологическим или онкогематологическим заболеванием, детским церебральным параличом, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острым или хроническим заболеванием почек IV степени;
  • получила тяжелую травму;
  • нуждается в трансплантации органа;
  • нуждается в паллиативной помощи.

Помощь назначается каждые полгода.

Как оформить выплаты

Процесс доступен как онлайн, так и офлайн. Во втором случае заявителю нужно обратиться в орган соцзащиты по месту жительства или к уполномоченным представителям местной власти. С собой нужно принести:

  • заявление законного представителя ребенка (заполняется на месте);
  • копию свидетельства о рождении;
  • документ, подтверждающий опеку или усыновление (если есть);
  • справка врачебно-консультативной комиссии (ВКК) о болезни ребенка, паспорт или ID-карта заявителя.

Также понадобится IBAN банковского счета, на который будут поступать деньги. Выплаты также можно получать в отделениях Укрпочты.

Подать зявку на оформление выплат можно и онлайн на портале Дія. Для этого:

  • открываете страницу услуги (Каталог услуг — Пенсии, льготы и помощь — Помощь человеку, который ухаживает за больным ребенком).
  • жмете на "Подать заявление" и проходите авторизацию;
  • вводите данные ребенка и выбираете способ получения выплаты;
  • загружаете сканкопию справки ВКК и при необходимости другие документы;
  • подписываете заявку электронной подписью или "Дія.Подписью".

О результатах рассмотрения сообщат в Дии или на электронную почту. Выплату госпомощи можно продлить, если подать новое заявление и обновленную справку ВКК. Но если ребенку предоставят группу инвалидности, выплата прекращается со дня получения этого статуса.

Как сообщали Новини.LIVE, украинцы в четырех регионах могут получить 3 100 долларов. Гранты будут предоставлять тем, кто переехал из-за войны или чей бизнес получил повреждения. В целом программа предусматривает различные помощи, в зависимости от потребностей.

Еще Новини.LIVE писали, что ЮНИСЕФ предоставит денежную помощь семьям с детьми в размере 6 500 гривен. Финансовая поддержка предусмотрена для почти 9 000 маленьких украинцев в девяти областях. О правилах и условиях получения выплаты можно уточнить в ПФУ.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
