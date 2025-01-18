Социальные выплаты в Украине — кто будет получать большую помощь

Две купюры по тысячи гривен. Фото: УНИАН

В Украине хотят изменить систему поддержки людей, которые получили травму или столкнулись с серьезной болезнью после 1 июля 2026 года. Для этого в Министерстве социальной политики создали проект закона, который предусматривает внедрение нового механизма социального страхования — "єПотенціал".

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социальной политики.

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Какой будет реформа

Предполагается, что реформа коснется граждан, которые пользуются страхованием в системе общеобязательного социального страхования. Если будет возникать страховой случай (человек получит травму или заболеет) после 1 июля 2026 года. Ожидается, что благодаря реформе граждане будут получать помощь быстрее и эффективнее, а взаимодействие между населением и государством оцифруют.

Также министерство планирует сделать более качественной поддержку для ветеранов, нуждающихся в лечении, реабилитации или помощи в поисках работы. Сразу после того, как произойдет увольнение из армии, Защитники и Защитницы, которые лечатся или проходят реабилитацию после полученного на фронте ранения, будут иметь всестороннюю поддержку государства в рамках системы "єПотенціал".

При этом реформа не коснется украинцев со статусом инвалидности, однако за ними сохранят все льготы. Если инвалидность является пожизненной — всеми выплатами и льготами человек будет пользоваться до конца жизни.

Как изменится поддержка украинцев после 2026 года

Больничный будет оплачиваться на протяжении всего периода лечения и реабилитации. Получать выплаты на больничные можно будет до 14 месяцев, тогда как сейчас - в течение 120 дней. Также реформа предусматривает, что:

появится комплексная и всесторонняя поддержка независимо от наличия статуса: еще на этапе, когда человек лечится или проходит реабилитацию, ему может быть предоставлена не только медицинская помощь и выплата больничного, но и вспомогательные средства реабилитации или социальные услуги (например, услуги по уходу, помощь по дому);

человек, которому болезнь или травма помешает полноценно вернуться к работе, будут иметь комплексную поддержку, чтобы получить возможность зарабатывать деньги для жизни. Если потребуется, то еще во время лечения будут определять, стоит ли адаптировать рабочие места в соответствии с изменениями в состоянии здоровья или возможностях организма. Если вернуться на прежнее место работы невозможно, человеку будут искать другую работу или переквалифицируют;

госвыплаты будут большими, если человек полностью потеряет возможность вести активную жизнь и работать;

граждане с частичной потерей трудоспособности дольше будут получать пособие по безработице. Также увеличится размер выплат, что позволит людям пользоваться стабильной финансовой поддержкой, пока они ищут работу.

Что касается выплат, то гражданам хотят начислять социальную помощь в размере 100% от средней зарплаты, которую им выплачивали до ухудшения состояния здоровья. Максимальная сумма страховой выплаты в случае травм или повреждений на производстве возрастет до 40 тыс. грн. Максимальный размер выплаты в связи со стойкой утратой трудоспособности составит 23 610 грн.

Ранее стало известно, что многодетным семьям в Киеве в 2025 году выплатят более 7 тыс. грн на каждого ребенка. Помощь полагается семьям, которые фактически проживают в столице.

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