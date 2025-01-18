Київ виплатить багатодітним сім′ям по 7,5 тис. грн — хто отримає

Діти катаються на санчатах. Фото: УНІАН

У Києві багатодітні родини, у яких виховуються троє та більше дітей, отримають одноразову грошову допомогу у 2025 році. Гроші також нарахують сім′ям внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомила заступниця очільник Київської міської держадміністрації з питань місцевого самоврядування Марина Хонда.

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Розмір допомоги становить 7,5 тис. грн на кожну дитину, у якої є право на соціальну допомогу.

За попередніми даними, виплати отримають понад 10,5 тис. дітей, які виховуються у 8,5 тис. багатодітних сім'ях. Гроші нарахують на "Картку киянина" родинам, які:

виховують трьох і більше дітей;

перебувають на обліку в органах соціального захисту;

фактично проживають у столиці.

Нова фінансова допомога для українців

Ветеранам російсько-української війни щокварталу виплачуватимуть по 1,5 тис. грн, які можна буде витратити на заняття спортом. Оформити виплату допомоги вже можна у застосунку "Дія". Для цього потрібно мати ідентифікаційний код та підтверджений статус у реєстрі ветеранів. Отримати виплату за перший квартал 2025 року можна, якщо сформувати заявкув "Дії".

Ми вже розповідали, що рідні полонених військових та зниклих безвісти з 1 лютого отримуватимуть 50% від суми виплат. Раніше гроші нараховувалися лише дружині.

Також нагадаємо, що родичам загиблих Героїв дозволяють отримати виплати та компенсації, які не встигли нарахувати полеглом захиснику. Мова про невикористані відпустки, грошову допомогу на оздоровлення та інші.