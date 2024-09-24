Ощадбанк не повертає клієнтам списані гроші — що відомо

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці скаржаться на несправні банкомати державного "Ощадбанку", а також на тривале неповернення списаних коштів. У фінустанові радять звертатися до іншого банку.

Про це йдеться на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook.

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Чому Ощадбанк не повертає клієнтам списані гроші

Як повідомив громадянин, Ощадбанк своїми банкоматами краде з карток гроші. Готівку не видає, натомість з картки кошти знімає, і пише, що операцію скасовано. У результаті немає ані готівки, ані грошей на картці.

"10 серпня я хотів зняти кошти у вашому банкоматі карткою не вашого банку! Підійшов до банкомата, вставив картку, вказав суму грошей, банкомат крутив-крутив і показує на екрані "операцію скасовано", я спробував ще раз і знов те саме "операцію скасовано"! Пішов до іншого банкомата, вставив картку, вказав суму грошей, інший банкомат показав — недостатньо грошей на картці, і тоді я перевів залишок на картці грошей і виявив, що там нема грошей, і що попередній банкомат не видав грошей і з картки списав кошти! Було звернення в банк, тільки відповіді нуль — ваше звернення в роботі! Ось такий шахрайський Ощадбанк краде в людей з карток гроші. Крадії", — повідомив він.

Чоловік обурений, адже в банку запевняють, що кошти будуть повернуті у найкоротші терміни.

" І це при тому, що ваш банкомат вкрав гроші з картки не нашого, а іншого банку! Звернення було, що в один банк, що в другий, толку нуль, відповідь одна — ваше звернення в роботі! І на цьому все! Банкомат вкрав кошти 10 серпня, а сьогодні вже 21 вересня, і кошти не повернуті! То як це називається? Правильно, крадіжка! І вкрав ваш банкомат! І досі нічого не вирішено! То про які найкоротші терміни ви говорите?", — написав він.

В Ощадбанку відреагували на скаргу, наголосивши, що банк не займається крадіжками коштів з рахунків клієнтів. Тоді як банкомат є машиною, яка "інколи може давати збій".

"Та ми завжди намагаємося вирішити технічні несправності в найкоротші терміни. В першу чергу, рекомендуємо зателефонувати до контакт-центру 0800210800, та консультант перевірить чи не були кошти автоматично повернені на рахунок. Якщо ж ні, тоді потрібно буде звернутися у відділення банку для написання заяви про повернення коштів. Перепрошуємо за незручності", — йдеться у відповіді.



Представник зазначив, що якщо банкомат Ощадбанку не видав гроші з картки іншого банку, тоді кошти мають повернутися у той банк, де було відкрито платіжну картку, терміни повернення рекомендують уточнювати у тому ж банку.

"Оскільки у вас картка іншого банку, питанням повернення займається безпосередньо банк, в якому ви відкривали рахунок та залишали заявку на повернення коштів. Якщо в банкоматі буде виявлено надлишок коштів, вони будуть вам повернені, але щодо термінів повернення рекомендуємо уточнити у вашому банку, оскільки ми не в змозі перевірити операції за рахунками клієнтів інших банків", — додали у банку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ощадбанк ухвалив рішення щодо нового терміну дії платіжних карток, який добігає кінця 30 вересня 2024 року. У банку знову полегшили життя клієнтам, автоматично пролонгувавши кінцеву дату.

Також ми писали, що в Ощадбанку вирішили змінити тарифну політику з жовтня 2024 року. Нові ціни торкнуться різних видів карток.