Ощадбанк блокує рахунки громадян — клієнти нарікають на умови перевипуску карток

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держфінустанова "Ощадбанк" блокує без попередження рахунки громадян та виставляє складні умови перевипуску нових карток. У банку не планують йти назустріч клієнтам під час війни, лише перепрошують за незручності.

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Проблеми клієнтів через блокування рахунків в Ощадбанку

Як зазначив один із клієнтів, Ощадбанк заблокував банківську картку, оскільки виникли питання до фінансової операції.

Українець обурений "сервісом" державного банку, адже йому не зателефонували для уточнення, а просто заблокували кошти. Після цього змусили звернутися у відділення, де було видано карту, щоб отримати нову. При цьому, фінустанові байдуже, що у людини може не бути можливості приїхати саме в те відділення, де було оформлено картку. Як підсумок — відсутність доступу до власних грошей.

"Найгірший банк, у котрому тобі заблокують картку, бо комусь не сподобалась проплата. Тобі не телефонують як клієнту для уточнення, а просто блокують, після чого ти як клієнт повинен звернутися у відділення де була видана карта і отримати нову-абсурд, нікого не хвилює, де ти і чи є можливість приїхати, це ж твої особисті проблеми нав'язані банком за твої ж кошти!", — йдеться у скарзі.

Реакція Ощадбанку на скаргу

В Ощадбанку відреагували на зауваження щодо низького рівня послуг державної фінустанови. Там зазначили, що такі умови створено спеціально, щоб забезпечити максимальний рівень безпеки для клієнтів.

Щодо вимоги до громадян, які мають проблеми з картками, прибувати у відділення, де їх було видано, попри те, що багато людей зараз за кордоном та перемістились в інші регіони через війну, у банку заявили, що такі правила банку. Тому для підтвердження операцій чекають клієнтів саме у тому відділенні банку, де було оформлено угоду про співпрацю з фінустановою.

"Вітаю, я співробітник головного офісу Ощадбанку. Ваша безпека та захист фінансових даних є нашим пріоритетом, і ми завжди діємо з метою забезпечити максимальний рівень безпеки для наших клієнтів. Щодо блокування картки, ми розуміємо, що це може спричиняти незручності, особливо якщо немає можливості швидко відвідати відділення, та в даному випадку, для підтвердження операції потрібно звернутися саме у відділення банку. Перепрошуємо за незручності", — наголосили у банку.

Скарга. Джерело: Fb Ощадбанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні запровадять обмеження на перекази з картки на картку для фізосіб у рамках боротьби з тіньовими схемами. Очікується, що у Національному банку фіналізують відповідне рішення щодо Р2Р-переказів.

Також ми писали, що у держфінустанові "Ощадбанк" вирішили змінити тарифну політику з 1 жовтня 2024 року. Нові ціни торкнуться різних видів карток.