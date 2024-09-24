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Украинцы обвиняют Ощадбанк в воровстве денег — детали жалобы

24 сентября 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк не возвращает клиентам списанные деньги — что известно
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинцы жалуются на неисправные банкоматы государственного Ощадбанка, а также на длительный невозврат списанных средств. В финучреждении советуют обращаться в другой банк.

Об этом говорится на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

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Почему Ощадбанк не возвращает клиентам списанные деньги

Как сообщил гражданин, Ощадбанк своими банкоматами ворует с карточек деньги. Наличные не выдает, а с карты средства снимает, и пишет, что операция отменена. В результате нет ни наличных денег, ни денег на карте.

"10 августа я хотел снять средства в вашем банкомате картой не вашего банка! Подошел к банкомату, вставил карту, указал сумму денег, банкомат вертел-крутил и показывает на экране "операция отменена", я попробовал еще раз, и снова то же "операция отменена"! Пошел в другой банкомат, вставил карту, указал сумму денег, другой банкомат показал — недостаточно денег на карте, и тогда я перевел остаток на карточке денег и обнаружил, что там нет денег и что предыдущий банкомат не выдал денег, но с карты списал средства! Было обращение в банк, только ответа ноль — ваше обращение в работе! Вот такой мошеннический Ощадбанк ворует у людей с карточек деньги. Воры", — сообщил он.

Мужчина возмущен, ведь в банке уверяют, что средства будут возвращены в кратчайшие сроки.

"И это при том, что ваш банкомат украл деньги с карточки не нашего, а другого банка! Обращение было, что в один банк, что в другой, толку ноль, ответ один — ваше обращение в работе! Банкомат украл деньги 10 августа, а сегодня уже 21 сентября, и средства не возвращены? То как это называется?", — говорится в сообщении.

Что говорят в Ощадбанке

В Ощадбанке отреагировали на жалобу, подчеркнув, что банк не занимается воровством средств со счетов клиентов. В то время, как банкомат является машиной, которая "иногда может давать сбой".

"И мы всегда пытаемся решить технические неисправности в кратчайшие сроки. В первую очередь, рекомендуем позвонить в контакт-центр 0800210800, и консультант проверит, не были ли средства автоматически возвращены на счет. Если же нет, тогда нужно будет обратиться в отделение банка для написания заявления о возврате средств. Извиняемся за неудобства", — говорится в ответе.

Представитель отметил, что если банкомат Ощадбанка не выдал деньги с карты другого банка, тогда средства должны вернуться в тот же банк, где была открыта платежная карта, сроки возврата рекомендуют уточнять там же.

"Поскольку у вас карта другого банка, вопросом возврата занимается непосредственно банк, в котором вы открывали счет и оставляли заявку на возврат средств. Если в банкомате будет обнаружен избыток средств, они будут вам возвращены, но относительно сроков возврата рекомендуем уточнить в вашем банке, поскольку мы не в состоянии проверить операции по счетам клиентов других банков", — добавили в банке.

Что еще стоит знать

Напомним, Ощадбанк принял решение о новом сроке действия платежных карточек, который подходит к концу 30 сентября 2024 года. В банке снова облегчили жизнь клиентам, автоматически пролонгировав конечную дату.

Также мы писали, что в Ощадбанке решили поменять тарифную политику с октября 2024 года. Новые цены коснутся разных видов карт.

Ощадбанк деньги банки банковские карты банковские счета

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