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Ощадбанк змінить тарифи для карток — хто платитиме більше

13 серпня 2024 09:34
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк оновить тарифи для клієнтів з 1 жовтня — деталі змін
Банківська картка. Фото: oschadbank.ua
Ксенія Симонова - Редактор

У державній фінустанові "Ощадбанк" вирішили змінити тарифну політику з 1 жовтня 2024 року. Нові ціни торкнуться різних видів карток.

Про це йдеться на офіційному сайті банківської установи.

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Як зазначає пресслужба Ощадбанку, зміни до тарифів за обслуговування рахунків з використанням платіжних карток внесли за рішенням продуктового комітету банку.

Тарифи для корпоративних карток банку:

  • розмір комісії за зняття коштів у банкоматах Ощадбанку — 0,9% (щонайменше 5 гривень);
  • послуга з інформування через SMS-повідомлення — 25 гривень на місяць.

Тарифи для решти карток:

  • дитячі картки — підвищено ліміт безплатного зняття коштів з 2 тисяч до 3 тисяч гривень на місяць;
  • зарплатні, пенсійні та соціальні картки — вартість SMS-повідомлення становитиме 15 гривень за місяць, Viber — без змін;
  • приватні та кредитні картки — вартість SMS-повідомлень становитиме 25 гривень на місяць, Viber — 15 гривень за місяць;
  • вартість Push-повідомлень — 0 гривень.

Ознайомитись зі змінами щодо тарифів Ощадбанку можна за посиланням або у відділеннях банку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" скаржаться на протиправне відкриття договорів на страхування. У банку пояснили, в яких випадках можливе відкриття таких угод.

Також писали, що Ощадбанк обмежує доступ клієнтів до власних коштів під час звичайних карткових операцій. Одна клієнтка повідомила, що банк без попередження ввів обмеження на використання її коштів.

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