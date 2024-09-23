Ощадбанк оновив термін дії карток — що треба знати клієнтам

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "Ощадбанк" ухвалила рішення щодо нового терміну дії платіжних карток, який добігає кінця 30 вересня 2024 року. У банку знову полегшили життя клієнтам, автоматично пролонгувавши кінцеву дату.

Про це йдеться у повідомленні голови правління Ощадбанку Сергія Наумова у Telegram.

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Нові терміни дії карток Ощаду

Як зазначив Наумов, Ощадбанк змінив термін дії платіжних карток клієнтів. У зв’язку з воєнним станом вкотре пролонгував тривалість дії карт — цього разу до 31 грудня цього року. Йдеться про ті, термін яких закінчився, починаючи з лютого 2022 року.

"Продовження відбувається автоматично", — повідомив керівник банку.

Водночас, якщо платіжну картку було перевипущено, то громадянам необхідно звернутися до відділення банку та забрати її.

Картки і з пролонгованим терміном повністю функціональні, адже ними можна:

робити розрахунки у торговельних мережах;

знімати готівку у банкоматах.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці скаржаться на стягнення комісії за сплату комунальних послуг у державному банку без оголошення суми. Повідомляє постфактум про списання коштів за послугу "Ощадбанк".

Також ми писали, що клієнтка держбанку зіткнулася з проблемою зняття готівки зі своєї валютної картки. Вона отримала відмову в банку через відсутність фізичної картки, що викликало обурення та змусило сумніватися в сучасності послуг банку.