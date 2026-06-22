Податок 10% для фрилансерів і продавців онлайн: що готує новий закон

Людина працює за ноутбуком, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українцям, які підробляють через онлайн-платформи, здають житло в оренду, працюють у доставці чи таксі, спростять податкові правила. Їм дозволять працювати без реєстрації ФОП, касових апаратів і складної звітності. Водночас приховати доходи від податкової стане важче.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Податки фіз осіб та ФОП" з посиланням на законопроєкт № 15111-д, передає Новини.LIVE.

Який податок доведеться платити

Замість нинішнього податку у 23% (18% ПДФО і 5% військового збору) пропонують єдину ставку — 10%. До неї входитимуть:

5% податку на доходи фізичних осіб;

5% військового збору.

Після завершення воєнного стану ставка поступово зменшуватиметься до 6,5%, а коли військовий збір повністю приберуть — до 5%.

Спростити правила хочуть українцям, які:

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не мають найманих працівників;

не продають підакцизні товари;

отримують до 7,2 млн грн доходу на рік.

Тобто йдеться про водіїв таксі, кур'єрів, орендодавців житла, фрилансерів та інших українців, які заробляють через цифрові сервіси.

Податки для водіїв таксі та кур'єрів

Для користувачів платформ на кшталт Uklon, Bolt чи Glovo процедура буде максимально автоматизованою.

Податок 10% утримуватимуть одразу з доходу. Платформи самі розраховуватимуть і перераховуватимуть кошти до бюджету. Працівникам не доведеться подавати декларації або вести звітність.

Що зміниться для продавців на маркетплейсах

Якщо людина продає власні речі через інтернет, діють окремі правила. Податок не нарахують, якщо одночасно виконано дві умови:

річний дохід не перевищує 2 тисячі євро;

кількість продажів менша за 30 операцій на рік.

Якщо ці ліміти перевищено, 10% доведеться сплатити лише із суми перевищення.

Податкова бачитиме доходи з різних платформ

Контроль посилять через міжнародний обмін даними. Україна приєднується до системи DPI, яка дозволяє податковій бачити доходи громадян на цифрових платформах.

Під час реєстрації користувачів можуть зобов'язати підтверджувати особу через паспортні дані та податковий номер. Якщо цього не зробити, акаунт можуть заблокувати, а виплати — призупинити.

Крім того, ДПС бачитиме усі доходи навіть тоді, коли людина працює одразу на кількох майданчиках.

Наприклад, якщо продавати товари на кількох сайтах і на кожному заробити менш як 2 тисячі євро, податок спочатку не утримуватимуть. Але наприкінці року податкова отримає дані від усіх платформ, підсумує доходи та може донарахувати податок із суми перевищення.

Нові правила зачеплять і тих, хто заробляє на Etsy, Amazon, Shutterstock та інших закордонних платформах. Інформація про їхні доходи надходитиме до ДПС через міжнародний обмін даними.

Податок при цьому рахуватимуть із повної суми продажу, а не після вирахування комісій сервісів.

Нововведення планують запустити з 1 січня 2027 року.

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