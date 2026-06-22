Налог в размере 10% для фрилансеров и онлайн-продавцов: что предусматривает новый закон

Человек работает за ноутбуком, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Для украинцев, которые подрабатывают через онлайн-платформы, сдают жилье в аренду, работают в сфере доставки или в такси, упростят налоговые правила. Им разрешат работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, без кассовых аппаратов и сложной отчетности. В то же время скрыть доходы от налоговой службы станет сложнее.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Налоги физических лиц и ФЛП" со ссылкой на законопроект № 15111-д, передает Новини.LIVE.

Какой налог придется платить

Вместо нынешнего налога в 23% (18% НДФЛ и 5% военного сбора) предлагают единую ставку — 10%. В нее будут входить:

5% налога на доходы физических лиц;

5% военного сбора.

После отмены военного положения ставка будет постепенно снижаться до 6,5%, а когда военный сбор полностью отменят — до 5%.

Упростить правила хотят для украинцев, которые:

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не имеют наемных работников;

не продают подакцизные товары;

получают до 7,2 млн грн дохода в год.

Речь идет о водителях такси, курьерах, арендодателях жилья, фрилансерах и других украинцах, которые зарабатывают через цифровые сервисы.

Налоги для водителей такси и курьеров

Для пользователей платформ типа Uklon, Bolt или Glovo процедура будет максимально автоматизирована.

Налог в размере 10% будет удерживаться сразу из дохода. Платформы сами будут рассчитывать и перечислять средства в бюджет. Работникам не придется подавать декларации или вести отчетность.

Что изменится для продавцов на маркетплейсах

Если человек продает собственные вещи через интернет, действуют отдельные правила. Налог не будет начисляться, если одновременно выполнены два условия:

годовой доход не превышает 2 тысячи евро;

количество продаж составляет менее 30 операций в год.

Если эти лимиты превышены, 10% придется уплатить только с суммы превышения.

Налоговая будет видеть доходы с различных платформ

Контроль будет усилен благодаря международному обмену данными. Украина присоединяется к системе DPI, которая позволяет налоговой службе отслеживать доходы граждан на цифровых платформах.

При регистрации пользователей могут обязать подтвердить личность с помощью паспортных данных и налогового номера. Если этого не сделать, аккаунт могут заблокировать, а выплаты — приостановить.

Кроме того, ГНС будет видеть все доходы даже в том случае, если человек работает сразу на нескольких площадках.

Например, если продавать товары на нескольких сайтах и на каждом заработать менее 2 тысяч евро, налог сначала не будет удерживаться. Но в конце года налоговая получит данные от всех платформ, суммирует доходы и может доначислить налог с суммы превышения.

Новые правила коснутся и тех, кто зарабатывает на Etsy, Amazon, Shutterstock и других зарубежных платформах. Информация об их доходах будет поступать в ГНС через международный обмен данными.

Налог при этом будет рассчитываться с полной суммы продажи, а не после вычета комиссий сервисов.

Нововведение планируется ввести с 1 января 2027 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали о возможном введении налога на международные посылки. Изменения касаются мелких отправлений из-за рубежа, однако в 2026 году вряд ли вступят в силу. Верховная Рада продолжает вносить поправки.

Также Новини.LIVE писали о налогах на некоторые банковские переводы. Налоговая может выставить счет за неуплаченный НДФЛ и военный сбор, а суммы задолженности могут достигать сотен тысяч гривен. Если игнорировать требования, деньги спишут принудительно.