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Українці зможуть отримати допомогу від ACTED у січні — деталі

22 січня 2025 13:03
Ксенія Симонова - Редактор
Допомога від ACTED — які умови програми у січні 2025 року
Жінка похилого віку підписує документи. Фото: УНІАН
Ксенія Симонова - Редактор

Французька неурядова організація "Acted" надає допомогу громадянам, яким потрібен ремонт житла, пошкодженого внаслідок військових дій. Відповідна програма охоплює сім українських регіонів.

Про це повідомляє ГО "ВПО України" у соцмережі Facebook.

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Де доступна допомога від Acted  

Як зазначають у громадській організації, у січні 2025 року Acted надає допомогу, якщо будинок чи квартира пошкоджені внаслідок військових дій, за таких умов:

  • у разі незначних пошкоджень (потрібна заміна одного-трьох вікон, віконних відкосів, заміна одних дверей, ремонт або заміна даху до 20 м2 даху, решта дрібних ремонтних робіт) надається легкий ремонт;
  • у разі середніх пошкоджень (потрібна заміна одного-п'яти вікон, віконних відкосів, кількох дверей, ремонт/заміна від 20 м2 даху, ремонт внутрішніх стін/стель) надається середній ремонт.

Відповідну програму з ремонту будинків, що постраждали від бойових дій, реалізують у таких областях:

  • у Миколаївській: Шевченківська громада, Березнегуватська громада, Миколаїв;
  • у Донецькій: Святогірська громада;
  • у Сумській: Сумська громада;
  • у Харківській: Харків, Ізюмська, Лозівська громада;
  • у Херсонській: Чорнобаївська, Високопільська, Великоолександрівська громада, Херсон;
  • у Чернігівській: Сновська, Менська громада;
  • у Дніпропетровській: Зеленодольська громада.

Як долучитися до програми допомоги

Громадяни, які хочуть отримати допомогу, якщо будинок чи квартира пошкоджені внаслідок військових дій, повинні заповнити спеціальну форму.

Щоб дізнатися, де саме діє програма, необхідно за посиланням перейти на портал:

  • обрати пункт "Гуманітарна допомога";
  • натиснути "Я хотів би отримати від Acted допомогу по ремонту житла пошкодженого внаслідок військових дій".

"Можливо, ви маєте право на отримання допомоги по ремонту житла пошкодженого внаслідок військових дій. Однак організації потрібна додаткова інформація, щоб визначити чи відповідаєте ви критеріям вразливості для участі в цій програмі", — повідомляють у громадській організації.

Уточнити деталі можна у представника (з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 16:00) за контактним номером: 0636097136.

Нагадаємо, у січні поточного року українці можуть зареєструватися на фіндопомогу від UNHCR Ukraine. Проте заявки приймають лише в деяких регіонах, адже організатори взяли пазу в реєстрації нових учасників програми для обробки раніше заповнених анкет.  

Також ми писали, що у Запорізькій області приймають заявки на допомогу від ООН у розмірі 10,8 тис. гривень. Допомогу нададуть вразливим категоріям внутрішніх переселенців та біженців, які постраждали через війну.

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