Помощь от ACTED — какие условия программы в январе 2025 года

Пожилая женщина подписывает документы. Фото: УНИАН

Французская неправительственная организация "Acted" предоставляет помощь гражданам, которым нужен ремонт жилья, поврежденного в результате военных действий. Соответствующая программа охватывает семь украинских регионов.

Об этом сообщает ГО "ВПЛ Украины" в соцсети Facebook.

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Где доступна помощь от Acted

Как отмечают в общественной организации, в январе 2025 года Acted оказывает помощь, если дом или квартира повреждены в результате военных действий, при следующих условиях:

в случае незначительных повреждений (требуется замена одного-трех окон, оконных откосов, замена одной двери, ремонт или замена крыши до 20 м2 крыши, другие мелкие ремонтные работы) предоставляется легкий ремонт;

в случае средних повреждений (требуется замена одного-п'яти окон, оконных откосов, нескольких дверей, ремонт/замена от 20 м2 крыши, ремонт внутренних стен/потолков) предоставляется средний ремонт.

Соответствующую программу по ремонту домов, пострадавших от боевых действий, реализуют в таких областях:

в Николаевской: Шевченковская громада, Березнеговатская громада, Николаев;

в Донецкой: Святогорская громада;

в Сумской: Сумская громада;

в Харьковской: Харьков, Изюмская, Лозовская громада;

в Херсонской: Чернобаевская, Высокопольская, Великоалександровская громада, Херсон;

в Черниговской: Сновская, Менская громада;

в Днепропетровской: Зеленодольская громада.

Как присоединиться к программе помощи

Граждане, которые хотят получить помощь, если дом или квартира повреждены в результате военных действий, должны заполнить специальную форму.

Чтобы узнать, где именно действует программа, необходимо по ссылке перейти на портал:

выбрать пункт "Гуманитарная помощь";

нажать "Я хотел бы получить от Acted помощь по ремонту жилья поврежденного вследствие военных действий".

"Возможно, вы имеете право на получение помощи по ремонту жилья поврежденного вследствие военных действий. Однако организации нужна дополнительная информация, чтобы определить соответствуете ли вы критериям уязвимости для участия в этой программе", — сообщают в общественной организации.

Уточнить детали можно у представителя (с понедельника по пятницу, с 9:00 до 16:00) по контактному номеру: 0636097136.

Напомним, в январе текущего года украинцы могут зарегистрироваться на финпомощь от UNHCR Ukraine. Однако заявки принимают только в некоторых регионах, ведь организаторы взяли пазу в регистрации новых участников программы для обработки ранее заполненных анкет.

Также мы писали, что в Запорожской области принимают заявки на помощь от ООН в размере 10,8 тыс. гривен. Помощь окажут уязвимым категориям внутренних переселенцев и беженцев, пострадавших из-за войны.