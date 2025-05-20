Выплаты для украинцев — в трех областях доступна помощь в 29 тыс. грн

Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине реализуют программу "Помощь прифронтовым домохозяйствам". В ее рамках граждане могут получить натуральную и денежную помощь в размере 29 тыс. грн на развитие агропроизводства.

Об этом информирует пресс-служба общественной организации "Южная стратегия развития".

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Условия программы помощи для прифронтовых домохозяйств

Как отмечается, активисты "Южной стратегии развития" совместно с World Food Programme запускают проект по поддержке прифронтовых домохозяйств, которые хотят работать на земле, однако из-за войны лишены возможности зарабатывать на жизнь и вести хозяйство.

Проект реализуют в таких громадах:

Великоалександровской Херсонской области;

Первомайской, Шевченковской Николаевской области;

Нивотрудовской, Зеленодольской, Апостоловской, Грушевской Вакуловской Днепропетровской области.

Полный перечень населенных пунктов в громадах, привлеченных к программе, можно уточнить у команды проекта.

Объявление. Источник: ОО Южная стратегия развития

Что входит в помощь и как получить

Домохозяйства Днепропетровщины, отобранные в рамках программы, получат один из двух равноценных по денежному эквиваленту вариантов помощи:

наборы — теплицу, мотоблок, систему капельного орошения — в зависимости от потребностей;

денежную помощь в сумме 29 тыс. грн на развитие другой формы агропроизводства.

В частности, на Херсонщине и Николаевщине домохозяйства, которые пройдут отбор, смогут получить один из трех указанных наборов или финпомощь. Также жители соответствующих громад смогут овладеть новой профессией с гарантированным трудоустройством и стипендией от World Food Programme.

Кроме того, домохозяйства примут участие в спецтренингах по ведению хозяйства и эффективного применения ресурсов.

Детали можно уточнить в общественной организации "Южная стратегия развития" в будни с 10:00 до 18:00:

feedback@ustrategy.org;

0800302037.

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