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Украинцы смогут получить помощь в 29 тыс. грн — детали

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Дата публикации 20 мая 2025 13:06
Выплаты для украинцев — в трех областях доступна помощь в 29 тыс. грн
Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине реализуют программу "Помощь прифронтовым домохозяйствам". В ее рамках граждане могут получить натуральную и денежную помощь в размере 29 тыс. грн на развитие агропроизводства.

Об этом информирует пресс-служба общественной организации "Южная стратегия развития".

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Условия программы помощи для прифронтовых домохозяйств

Как отмечается, активисты "Южной стратегии развития" совместно с World Food Programme запускают проект по поддержке прифронтовых домохозяйств, которые хотят работать на земле, однако из-за войны лишены возможности зарабатывать на жизнь и вести хозяйство.

Проект реализуют в таких громадах:

  • Великоалександровской Херсонской области;
  • Первомайской, Шевченковской Николаевской области;
  • Нивотрудовской, Зеленодольской, Апостоловской, Грушевской Вакуловской Днепропетровской области.

Полный перечень населенных пунктов в громадах, привлеченных к программе, можно уточнить у команды проекта.

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Объявление. Источник: ОО Южная стратегия развития

Что входит в помощь и как получить

Домохозяйства Днепропетровщины, отобранные в рамках программы, получат один из двух равноценных по денежному эквиваленту вариантов помощи:

  • наборы — теплицу, мотоблок, систему капельного орошения — в зависимости от потребностей;
  • денежную помощь в сумме 29 тыс. грн на развитие другой формы агропроизводства.

В частности, на Херсонщине и Николаевщине домохозяйства, которые пройдут отбор, смогут получить один из трех указанных наборов или финпомощь. Также жители соответствующих громад смогут овладеть новой профессией с гарантированным трудоустройством и стипендией от World Food Programme.

Кроме того, домохозяйства примут участие в спецтренингах по ведению хозяйства и эффективного применения ресурсов.

Детали можно уточнить в общественной организации "Южная стратегия развития" в будни с 10:00 до 18:00:

  • feedback@ustrategy.org;
  • 0800302037.

Ранее мы писали о том, что организация Mercy Corpsу предоставляет денежную помощь на поддержку бизнеса. Выплаты до 20 тыс. долларов будут доступны в четырех областях Украины.

Также мы рассказывали, что ООН открыла регистрацию на предоставление финансовой помощи на Днепропетровщине. Внутренние переселенцы смогут получить почти 11 тыс. грн.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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