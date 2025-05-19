Виплати від Норвезької ради у справах біженців — хто і як отримає 10,8 тис. грн

Людина тримає грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні 19 травня стартує програма допомоги від Міжнародної гуманітарної організації "Норвезька рада у справах біженців" (NRC). Кошти зможуть отримати вразливі категорії громадян.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру організації.

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Як зазначається, зареєструватися на допомогу зможуть виключно громадяни з вразливих категорій. Кошти нададуть:

особам, які мешкають у зоні бойових дій;

громадянам, які були змушені залишити свій дім через війну;

особам, які потрапили у складні життєві обставини на тлі війни.

Розмір допомоги становитиме 10,8 тис. грн на особу (за три місяці по 3,6 тис. грн).

"Максимальна кількість членів домогосподарства: не більше 5 осіб. Якщо більше, необхідно подати дві окремі форми, кожна з яких має включати двох різних осіб старше 18 років", — йдеться у повідомленні.

Як правильно подати заявку на допомогу

Ті, хто хоче отримати допомогу від Норвезької ради у справах біженців, можуть зареєструватися на порталі з 12:00 19 травня. Заявки прийматимуть до 17:00 27 травня.

Заявники мають зібрати такі документи:

паспорт/ID-картка;

довідка ВПО для переселенців;

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

ідентифікаційні коди від всіх повнолітніх членів;

номер банківського рахунку IBAN очільника родини (UA + 27 символів);

документи, де вказана вразливість домогосподарства (посвідчення про інвалідність, меддовідки, посвідчення багатодітної сім`ї, меддовідка про вагітність).

Окрім того, потрібно додати фото документів, які мають бути чіткими, кольоровими та горизонтальними.

Команда NRC ухвалить рішення щодо заявки протягом 5–6 тижнів, проте в разі помилки в заявці процес може затягнутися. Подати повторно заявку зможуть ті громадяни, які отримували допомогу від організацій більш ніж шість місяців тому.

Також варто вказати додатково електронну адресу як резервний канал зворотного зв'язку.

До розгляду братимуть лише першу спробу подачі заявки, усі наступні заявки автоматично видалять.

Важливо, щоб перед початком подачі заявки дозволи GPS на смартфоні були увімкнені. Організатори перевірятимуть місцеперебування, тому заявки без дійсної геолокації не прийматимуть.

Раніше ми писали, що у травні деякі українці зможуть подати заявки на виплати за програмою багатоцільової допомоги від UNHCR Ukraine. Кошти нині доступні для жителів однієї з прифронтових областей.

Також повідомлялося, що громадяни зможуть долучитися до проєкту БФ "Конвіктус Україна". В рамках програми учасники, набудуть знання з працевлаштування та отримають фінансову допомогу на відкриття власного бізнесу.