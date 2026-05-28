Виплати у 4 100 грн від США на три місяці: як і хто з ВПО може отримати

У травні 2026 року представництво національної мережі благодійних організацій "Карітас України" за фінансової підтримки уряду Сполучених Штатів відкрило збір заявок на надання одноразової допомоги для громадян в одному з українських міст. Долучитися до відповідного проєкту можуть тільки ті, хто відповідатиме визначеним критеріям.

Про те, хто і де може оформити допомогу, розповідає видання Новини.LIVE.

Хто може подати заявку на виплати від США

Як зазначають в організації, можливість оформити грошову допомогу з'явилась у громадян, які на тимчасовій основі мешкають у місті Чернігів. Виплати передбачені суто для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яким недавно довелося залишити власні домівки у зв'язку з порятунком життя через агресію РФ.

Йдеться про реалізацію проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" для евакуйованих та переміщених домогосподарств.

Підтримкою можуть скористатися громадяни та родини, які були змушені залишити свої домівки:

через бойові дії;

постійні обстріли;

офіційні рішення про евакуацію.

Звернутися за виплатами можуть ті, хто зараз потребує допомоги для покриття базових потреб і адаптації на новому місці проживання.

Згідно з правилами програми, розмір допомоги становитиме 12 300 грн на одну особу. Виплата покриватиме три місяці базових потреб по 4 100 грн щомісяця. Її нарахують одноразово.

Заявники, з огляду на це, повинні одночасно відповідати таким вимогам:

Є підтвердження того, що домогосподарства були евакуюванні самостійно чи примусово через безпекову ситуацію; Переміщення відбулося не пізніше ніж 45 днів тому; Наявна довідка ВПО, видана протягом останніх 45 днів.

Як зареєструватися у програмі допомоги

Здійснює реєстрацію на отримання грошової допомоги для евакуйованих та переміщених домогосподарств БФ "Карітас Чернігів". Подати заявки зможуть особи, які не отримували грошову допомогу від інших організацій протягом останніх шести місяців.

Уточнити детальну інформацію можна за номером телефону фонду: +380 50 614 20 45.

Організатори додають, що проєкт реалізовується завдяки щедрій підтримці американського народу через уряд Сполучених Штатів.

