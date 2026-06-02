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Главная Финансы Украинцы смогут получить до 1 млн грн беспроцентного кредита: условия

Украинцы смогут получить до 1 млн грн беспроцентного кредита: условия

Ua ru
Дата публикации 2 июня 2026 23:31
Украинские фермеры смогут получить до 1 млн гривен беспроцентного кредита: как и когда будут выплачивать
Фермер засевает поле, купюры в 1000 гривен. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Колаж: Новини.LIVE

Украинским фермерам предлагают новую финансовую поддержку, которую можно направить на развитие производства и диверсификации деятельности. Свои заявки фермерские хозяйства могут подавать в Государственный аграрный реестр (ДАР). Однако к программе привлекут только тех фермеров, которые будут отвечать определенным условиям.

Об этом сообщает Новини.LIVЕ со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

На кого рассчитана кредитная программа

Кредиты будут выдавать фермерским хозяйствам, в том числе семейным, без статуса юридического лица, зарегистрированные в ДАР. Финансирование будут предоставлять на следующих условиях:

  • если фермерское хозяйство не накопило налоговый долг;
  • не находится на этапе банкротства;
  • на фермерское хозяйство не распространяются санкции;
  • фермер не работает на временно оккупированных территориях.

Какую сумму могут предоставить

Фермерам будут предоставлять до 1 млн гривен беспроцентного кредита сроком до 5 лет с обеспечением выполнения обязательства по возврату бюджетных средств. На выделенную сумму они смогут:

  • приобрести технику и оборудование;
  • закупить поголовье сельскохозяйственных животных;
  • построить и реконструировать производственные помещения;
  • заложить многолетних насаждений и т.д.

Прием заявок начался 2 июня 2026 года и продлится ровно месяц — до 2 июля.

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О результатах рассмотрения заявок фермеров сообщит ДАР, а с победителями Укргосфонд заключит договоры о финансовой поддержке.

Как сообщали Новини.LIVE, украинцам доступна финпомощь правительства Соединенных Штатов. Речь идет об одноразовой выплате, на которую могут рассчитывать и ВПЛ, которые покинули дома из-за агрессии РФ. Размер помощи составит 12 300 гривен на одного человека.

Также Новини.LIVE писали о выплатах от УВКБ ООН. Так, по 3 600 гривен будут начислять жителям одного из украинских городов. Помощь доступна трем категориям граждан.

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Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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