Украинские фермеры смогут получить до 1 млн гривен беспроцентного кредита: как и когда будут выплачивать

Украинцы смогут получить до 1 млн грн беспроцентного кредита: условия
Украинским фермерам предлагают новую финансовую поддержку, которую можно направить на развитие производства и диверсификации деятельности. Свои заявки фермерские хозяйства могут подавать в Государственный аграрный реестр (ДАР). Однако к программе привлекут только тех фермеров, которые будут отвечать определенным условиям.
Об этом сообщает Новини.LIVЕ со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
На кого рассчитана кредитная программа
Кредиты будут выдавать фермерским хозяйствам, в том числе семейным, без статуса юридического лица, зарегистрированные в ДАР. Финансирование будут предоставлять на следующих условиях:
- если фермерское хозяйство не накопило налоговый долг;
- не находится на этапе банкротства;
- на фермерское хозяйство не распространяются санкции;
- фермер не работает на временно оккупированных территориях.
Какую сумму могут предоставить
Фермерам будут предоставлять до 1 млн гривен беспроцентного кредита сроком до 5 лет с обеспечением выполнения обязательства по возврату бюджетных средств. На выделенную сумму они смогут:
- приобрести технику и оборудование;
- закупить поголовье сельскохозяйственных животных;
- построить и реконструировать производственные помещения;
- заложить многолетних насаждений и т.д.
Прием заявок начался 2 июня 2026 года и продлится ровно месяц — до 2 июля.
О результатах рассмотрения заявок фермеров сообщит ДАР, а с победителями Укргосфонд заключит договоры о финансовой поддержке.
Как сообщали Новини.LIVE, украинцам доступна финпомощь правительства Соединенных Штатов. Речь идет об одноразовой выплате, на которую могут рассчитывать и ВПЛ, которые покинули дома из-за агрессии РФ. Размер помощи составит 12 300 гривен на одного человека.
Также Новини.LIVE писали о выплатах от УВКБ ООН. Так, по 3 600 гривен будут начислять жителям одного из украинских городов. Помощь доступна трем категориям граждан.