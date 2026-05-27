Виплати від УВКБ ООН: де ще в Україні стартувала реєстрація на допомогу до 12 300 грн

27 травня 2026 року представництво Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) прийматиме заявки на надання фінансової допомоги у ще одній громаді від тих, хто був змушений залишити свої оселі через війну. Виплати, залежно від обставин, зможе отримати кожен член такої переміщеної родини.

Кому доступна фіндопомога від УВКБ ООН

За інформацією організації, 27 травня відбудеться запис на грошову допомогу жителів Гірської громади Київської області. Родини зможуть оформити на кожну особу від 10 800 грн до понад 12 300 грн грошової допомоги.

Запрошують до пунктів збору даних для оформлення виплат тих, хто має статуси внутрішньо переміщеної особи чи біженця, а терміни переїзду такі:

Переселенці (за останні 45 днів), які залишили дім через загрозу життю, обстріли чи у зв'язку з обов’язковою евакуацією; ВПО (від 46 днів до пів року), які виїхали через війну; Громадяни, які прибули додому після виїзду в інші області або за кордон за умов, що повернення припало на останні 12 місяців та не раніше трьох місяців.

Для двох останніх пунктів застосовують ще такий критерій відбору:

розмір щомісячного середнього доходу не вищий за 8 300 грн на кожну особу в родині;

важливі: рівень близькості до лінії фронту, умови проживання, склад сім'ї, категорія вразливості.

Також виплати нададуть тільки тим, хто отримував аналогічну допомогу ввід інших організацій понад три місяці тому.

"Такий підхід дозволяє більш ефективно підтримувати тих, хто зараз найбільше цього потребує, зберігаючи принципи справедливості", — пояснюють в організації.

Також одне домогосподарство зможе отримати допомогу від УВКБ ООН у зв’язку з повторною евакуацією чи обстрілами не більше двох разів протягом 12 місяців.

Правила реєстрації на виплати та список документів

Запис на надання грошової допомоги здійснюватимуть фахівці БФ "Право на захист" з 10:00 до 16:00 27 травня за адресою: село Гора, вул. Центральна, 5, приміщення Центру надання адміністративних послуг. Прийом громадян відбуватиметься виключно за попереднім записом та живою чергою.

Всі члени родини повинні прибути у пункт збору даних. Там необхідно буде надати такі документи:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

довідку переселенця (інше підтвердження факту переміщення);

свідоцтво про народження дітей;

номер рахунку IBAN;

документи, що підтвердять інвалідність/опіку (інші важливі довідки щодо вразливості);

особистий номер телефону.

