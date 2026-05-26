Виплати від Карітас: де і хто з родин може отримати допомогу у 10 800 грн

Жінка та чоловік похилого віку, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У травні 2026 року представництво "Карітас України" надасть фінансову допомогу для жителів ще одного міста з прифронтових областей. За програмою, кожному в родині обіцяють нарахувати одноразову виплату у розмірі 10 800 грн.

Про це інформує видання Новини.LIVE із посиланням на повідомлення організаторів.

Хто і де може отримати від Карітас допомогу у 10 800 грн

Як зазначається, стартувала реєстрація на грошову допомогу у межах програми "Карітас України" у Запорізькій області, а саме — у місті Вільнянськ.

"БО БФ "Карітас Запоріжжя" в Запорізькій області реалізується проєкт "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" за підтримки Уряду Сполучених Штатів Америки. У межах програми "Карітас України" надається грошова допомога у розмірі 10 800 грн", — йдеться у повідомленні.

Згідно з правилами програми, реєстрація у Вільнянську на грошову допомогу для покриття базових потреб в умовах постійного ризику доступна для місцевого населення та переселенців за умови дотримання визначених критеріїв.

Читайте також:

Йдеться про:

Громадян, які проживають у прифронтових громадах у зоні до 50 км від лінії фронту; Мають низькі прибутки чи втратили основне джерело доходу під час війни; Не можуть покрити основні життєві потреби та належать до вразливих категорій громадян.

Як пояснюють у фонді, першочергово проводитимуть реєстрацію в населених пунктах, розташованих в 0-20 км від лінії розмежування.

Необхідно належати до однієї з категорій вразливості:

люди з інвалідністю (І, ІІ, ІІІ група);

громадяни з тяжкими хворобами;

люди, яким потрібне дороговартісне лікування;

громадяни, яким понад 60 років, які проживають самотньо, або в родині з двох осіб без підтримки родичів працездатного віку;

самотні батьки та опікуни;

багатодітні родини;

вагітні жінки та матері з дітьми до трьох років.

Розмір допомоги та як подати заявку

Як зазначили організатори, у межах програми "Карітас України" жителям міста Вільнянськ нададуть грошову допомогу у розмірі 10 800 грн на кожного члена домогосподарства. Йдеться про одноразову виплату, розраховану на покриття базових потреб протягом шести місяців.

Для того, щоб попередньо зареєструватися у програмі допомоги, необхідно подати заявку за електронною формою.

Після заповнення форми та у разі відповідності критеріям вразливості та вимогам програми спеціалісти самі вийдуть на зв'язок для подальшого оформлення допомоги.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що благодійний фонд "GoodWill" реалізує проєкт, що передбачає надання всебічної допомоги для вразливих категорій громадян, які мешкають у прифронтових та прикордонних районах. Долучитися до нього можуть жителі Сумського та Чернігівського регіонів. Зокрема, виплати доступні людям з інвалідністю.

Ще Новини.LIVE писали, що у дев’яти областях Червоний Хрест реєструє громадян на надання фіндопомоги. Зокрема, отримати підтримку зможуть люди, які мають групу інвалідності, а також родини з дітьми та ті, хто продовжує проживати біля лінії фронту. Розмір виплати становитиме 12 300 грн для кожного.