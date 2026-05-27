Выплаты от УВКБ ООН: где еще в Украине стартовала регистрация на помощь до 12 300 грн

27 мая 2026 года представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) будет принимать заявки на предоставление финансовой помощи в еще одной громаде от тех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за войны. Выплаты, в зависимости от обстоятельств, сможет получить каждый член такой перемещенной семьи.

Кому доступна финпомощь от УВКБ ООН

По информации организации, 27 мая состоится запись на денежную помощь жителей Горской громады Киевской области. Семьи смогут оформить на каждого человека от 10 800 грн до более 12 300 грн денежной помощи.

Приглашают в пункты сбора данных для оформления выплат тех, кто имеет статусы внутренне перемещенного лица или беженца, а сроки переезда следующие:

Переселенцы (за последние 45 дней), которые покинули дом из-за угрозы жизни, обстрелов или в связи с обязательной эвакуацией; ВПЛ (от 46 дней до полугода), которые выехали из-за войны; Граждане, которые прибыли домой после выезда в другие области или за границу при условии, что возвращение пришлось на последние 12 месяцев и не ранее трех месяцев.

Для двух последних пунктов применяют еще такой критерий отбора:

размер ежемесячного среднего дохода не выше 8 300 грн на каждого человека в семье;

важны: уровень близости к линии фронта, условия проживания, состав семьи, категория уязвимости.

Также выплаты предоставят только тем, кто получал аналогичную помощь от других организаций более трех месяцев назад.

"Такой подход позволяет более эффективно поддерживать тех, кто сейчас больше всего в этом нуждается, сохраняя принципы справедливости", — объясняют в организации.

Также одно домохозяйство сможет получить помощь от УВКБ ООН в связи с повторной эвакуацией или обстрелами не более двух раз в течение 12 месяцев.

Правила регистрации на выплаты и список документов

Запись на предоставление денежной помощи будут осуществлять специалисты БФ "Право на защиту" с 10:00 до 16:00 27 мая по адресу: село Гора, ул. Центральная, 5, помещение Центра предоставления административных услуг. Прием граждан будет происходить исключительно по предварительной записи и живой очереди.

Все члены семьи должны прибыть в пункт сбора данных. Там необходимо будет предоставить следующие документы:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

справку переселенца (другое подтверждение факта перемещения);

свидетельство о рождении детей;

номер счета IBAN;

документы, подтверждающие инвалидность/опеку (другие важные справки об уязвимости);

личный номер телефона.

