Головна Фінанси Грошова допомога від Швейцарії: кому виплатять 3 000 доларів

Грошова допомога від Швейцарії: кому виплатять 3 000 доларів

Дата публікації: 22 травня 2026 11:00
Виплати у 3 000 доларів: кому і де передбачена допомога від Швейцарії
Американська валюта, люди похилого віку. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У травні 2026 року жителі одного з українських регіонів можуть отримати право на фінансові гранти до 3 000 доларів від Швейцарської агенції розвитку. Виплати, які можна використати на власну справу, покликані посприяти економічній спроможності внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та постраждалих від війни. 

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію пресслужби БФ "Право на захист".

Кому і де передбачена допомога від Швейцарії

Як зазначається, йдеться про реалізацію освітньої програми "Право на бізнес: курс для підприємців" у Вінницькому регіоні. Відповідна ініціатива покликана надати допомогу у вдосконаленні бізнес-навичок, адаптації до сучасних умов ринку та у відкритті можливостей для розвитку підприємництва під час воєнного стану.

"Благодійний фонд "Право на захист" запускає освітню програму для людей, які прагнуть відкрити, відновити або розвинути власну справу. Це перевірений курс, який вже допоміг сотням учасників у різних регіонах України знайти нові можливості для розвитку бізнесу", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, проєкт став можливим завдяки підтримці Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва в межах Програми економічної стійкості України (ERP).  

Згідно з умовами, учасникам будуть доступні:

  1. Двомісячне бізнес-навчання;
  2. Наставництво від досвідчених підприємців;
  3. Участь у конкурсі грантів до 3 000 доларів.

Зокрема, під час освітнього курсу громадяни дізнаються про бізнес-ідеї та ринок, фінансові та бізнес-моделі, бухгалтерію, маркетинг та продажі, основи управління ризиками та якість сервісу як конкурентної переваги.

Як подати заявку для участі у грантовій програмі

Громадяни, які підпадають під вищеописані умови, і хочуть долучитися до навчального курсу з можливістю отримати фінансовий грант, повинні заповнити спеціальну онлайн-форму до 31 травня включно. 

Програма стартує 4 липня 2026 року і триватиме два місяці. Передбачається шість офлайн-модулів щосуботи з 10:00 до 18:00 і один онлайн-модуль.

Відбір учасників буде здійснюватися на конкурсній основі. Результати відбору оголосять до 25 червня.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 22 травня UNHCR Ukraine  приймає заявки від постраждалих від війни громадян. У 2026 році очікуються дещо більші суми допомоги: залежно від обставин нарахують 10 800 або по 3 600 грн щомісяця, а також 12 300 грн або по 4 100 грн щомісяця.   

Ще Новини.LIVE писали, що у травні "Карітас України" реєструє громадян на грошову допомогу. Вона передбачена для переселенців і розрахована на три місяці. За програмою, всім членам родини виплатять по 4 100 грн на базові потреби, загалом по 12 300 грн.  

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
